Los hábitos que debes eliminar para bajar de peso sin rebote y evitar el estancamiento

Al momento de intentar bajar de peso sin rebote, en ocasiones llega un momento de "estanque", en el cual a pesar de la dieta y el ejercicio puedes llegar a sentir que ya no logras bajar de peso como lo hiciste en un inicio y que cada vez se va volviendo más difícil sin importar la disciplina que sigas. Esto puede deberse a que a pesar de apegarte a un régimen existen ciertos hábitos que hacen que nuestro metabolismo se vuelva más lento y por consiguiente que no podamos bajar de peso.

Cómo bajar de peso sin rebote

Para evitar que tu metabolismo se haga más lento debes intentar deshacerte de estos hábitos:

No desayunar

Es verdad que es el alimento más importante del día, ya que es el primer alimento que aporta energía una vez que nos despertamos, si te lo saltas, favoreces a la acumulación de grasa y al trabajo lento de tu metabolismo.

No hacer ejercicio

Parece obvio, pero el no hacer ejercicio hace que tus músculos no se fortalezcan y esto puede ser una razón por la cual continúas acumulando grasa, ya que entre más músculo tengas, tu cuerpo podrá quemar grasa más fácilmente.

Ayunar

¡Nunca lo hagas! ya sea por que pienses que al no comer no engordarás o por que estás muy ocupada que en ocasiones te quedas sin comer por horas. Lo cierto es que al no comer tu cuerpo interpreta que hay escasez de alimentos y comienza a almacenar grasa, así que procura comer cada 3 horas.

No dormir lo suficiente

Cuando no duermes o duermes poco, tu metabolismo se alenta, se alteran las hormonas y sientes más hambre, así que procura dormir por lo menos seis horas todos los días.

