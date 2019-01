Los hombres también gimen en la cama y este estudio explica por qué

¿Por qué los hombres gimen durante un encuentro sexual? Esta interrogante la tienen muchas mujeres. De acuerdo a varios estudios sobre el comportamiento de las personas cuando hacen el amor, sabrás la respuesta.

Primero que todo, hay que tener en cuenta que no todas las personas gimen durante el sexo. No por esto algo está mal, ni tampoco significa que no lo están disfrutando. Esta expresión de placer depende de varias cosas, entre ellas la personalidad de los hombres.

Si tu chico es muy expresivo, seguramente sabrás el placer que siente cuando hacen el amor. Por el contrario, si su forma de ser es introvertida y hasta fría, difícilmente lo escucharás gemir durante la intimidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México realizó un estudio que revela los significados de satisfacción sexual en hombres y mujeres. Según los expertos, tanto ellos como ellas le dan significados distintos al placer.

Si tu hombre gime en la cama eso es una prueba de que está lleno de placer y libremente lo expresa, pero si no lo hace no hay nada de qué preocuparse. Seguro la está pasando fenomenal, pero por su personalidad prefiere guardárselo.

Por otra parte, se cree que si una mujer está disfrutando al máximo del sexo gime, pero está comprobado que no siempre es así. En algunos caso lo hace para que el hombre llegue al orgasmo.

