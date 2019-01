La nutrióloga de Jennifer Lopez revela sus trucos para acelerar el metabolismo

Existen algunos trucos que pueden ayudarte a bajar de peso mucho más rápido de una manera saludable. La nutrióloga Haylie Pomroy, experta encargada de crear la dieta que sigue Jennifer Lopez, explica como acelerar el metabolismo siguiendo simples reglas que debes seguir para lucir tan increíble como la famosa a sus 49 años.

Como acelerar el metabolismo en 6 pasos

Cuida lo que comes

Parece obvio, pero el secreto esta en procurar no comer alimentos con conservadores y endulzantes artificiales, ya que esto puede alentar tu metabolismo y evitar que bajes de peso.

Aliméntate antes de ejercitarte

Muchas personas se ejercitan por la mañana y desayunan hasta después de haber ido al gimnasio, sin embargo esto es lo peor que le pueden hacer a su cuerpo si pretenden bajar de peso, pues de acuerdo con la entrevista que dio a Well + Good, si no comes antes de ejercitarte consumirás el músculo en lugar de la grasa.

No hagas ayuno

Debes alimentarte tres veces al día y consumir dos snacks entre cada platillo, nunca debes estar más de tres horas sin alimento, ya que así se alentará tu metabolismo y será más difícil para ti bajar de peso.

Dieta variada

No comas lo mismo todos los días, así sea ensalada, pues si sigues una dieta variada menos almacenarás grasa y acelerarás tu metabolismo.

Come más

Estar a dieta no significa comer menos, al contrario, si comes más de los alimentos adecuados, puedes acelerar tu metabolismo y bajar de peso.

Come lo que te gusta

Cuando comemos lo que nos gusta segregamos endorfinas y reducimos el estrés, lo que ayuda a mejorar tu metabolismo.

