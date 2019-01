7 alimentos para ayudar a mejorar tu vida sexual

Tener un deseo sexual saludable está relacionado con el sentimiento y la salud emocional. Por lo tanto, no es sorprendente que la comida pueda jugar un papel importante para ayudarlo a recuperar su ritmo.

Estos siete alimentos están repletos de nutrientes que también pueden mejorar su salud en general.

Carne

Incluya una variedad de carnes en su dieta para mejorar su vida sexual. Carne de res, pollo y carne de cerdo contienen carnitina, L-arginina y zinc. La carnitina y la L-arginina son aminoácidos que mejoran el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo ininterrumpido es crucial para la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres. Según el Centro Médico Langone de la NYU, estos dos nutrientes pueden tratar eficazmente la disfunción eréctil en algunos hombres.

Los vegetarianos pueden optar por granos enteros, nueces y productos lácteos.

Ostras

Un aumento en la producción de hormonas se traduce en un aumento del deseo sexual en muchos casos. Las ostras también son una excelente fuente de zinc, que ayuda al flujo de sangre a los órganos sexuales en ambos sexos. ¿No te importan los moluscos? Fiesta en langosta o cangrejo en su lugar. Ambos tipos de mariscos están cargados de zinc.

Salmón

El salmón es bien conocido por tener ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón. El pescado de carne rosa, así como el atún y el fletán, pueden ser la clave para mejorar su vida sexual. Los omega-3 ayudan a prevenir la acumulación de placa en las arterias, mejorando así el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Sin embargo, una dieta de pescado graso puede no ser una poción de amor para los hombres que tienen riesgo de cáncer de próstata de alto grado.

Nueces y semillas

Ducharse con chocolates es un gesto romántico, pero no necesariamente los llevará a nuevas alturas en el dormitorio. En lugar de dulces, coma un puñado de nueces y semillas. Los anacardos y las almendras están llenos de zinc, mientras que una gran cantidad de bocadillos saludables contienen L-arginina para que la sangre fluya.

Las nueces son doblemente útiles en el departamento de amor, ya que también son ricas en omega-3.

Las manzanas

Una manzana al día mantiene alejado al médico, y también podría mejorar su vida amorosa. Las manzanas, junto con las bayas, las cerezas, las cebollas y las uvas de color oscuro, son ricas en quercetina. En cuanto al sexo, la quercetina desempeña un papel en el control de los síntomas de la prostatitis y la cistitis intersticial (IC), y promueve la circulación. La prostatitis es la inflamación de la glándula prostática. A veces causa malestar testicular y dolor con la eyaculación. La IC, o síndrome de vejiga dolorosa, también puede dificultar las relaciones sexuales entre hombres y mujeres.

Los síntomas del CI relacionados con el sexo incluyen dolor genital, disfunción eréctil, relaciones sexuales dolorosas y falta de deseo.

Ajo

La hierba picante es un anticoagulante natural que se usa a menudo para prevenir la presión arterial alta, el colesterol alto y las enfermedades del corazón. Las propiedades anticoagulantes ayudan a garantizar una gran cantidad de flujo de sangre a sus regiones inferiores. Tanto usted como su pareja pueden beneficiarse de una buena dosis de ajo antes de una velada amorosa.

Vinotinto

Este parece bastante obvio. Un vaso de vinotinto puede ayudar a las mujeres a ponerse de humor. La investigación publicada en The Journal of Sexual Medicine demostró que una o dos copas de vinotinto al día aumentaban el deseo sexual y la lubricación en las mujeres. El vinotinto contiene quercetina, lo que podría explicar la respuesta positiva. Los investigadores señalaron que beber más de dos vasos de vinotinto al día o consumir otros tipos de bebidas alcohólicas no produjo los mismos resultados.

