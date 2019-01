¿Cómo identificar si la persona que te gusta es alguien tóxica?

Evita gente tóxica

Nada es más desgastante que la gente tóxica en nuestras vidas. Ojo, que alguien sea tóxico no quiere decir que sea malvado o siquiera que eso sea malintencionado. A veces hay personalidades que no son compatibles, y al mezclarlas provocan situaciones que solamente te deprimen o son negativas en tu vida.

Hay quienes sacan lo mejor de ti, y otros lo peor. Es necesario entender esto porque si empezamos a satanizar, damos etiquetas de villano, y nos movemos desde el odio o ira, eso tampoco ayudará a nuestro caso. Hay personas que desde un inicio se ven inestables, o que no tienen los mismos objetivos que nosotros.

No es por ser mala persona, pero eso es una clásica señal que debes alejarte. No hay sentido en entrar a una relación que está condenada al fracaso, porque solamente te lastimarás a ti y a la otra persona. No hay ganadores en este tipo de casos, y eso es lo peligroso.

1.- Tienen un inicio muy complicado.

Si desde los comienzos hay demasiados tropiezos, dolor, y demás… ojo. No todo es una película de Hollywood en donde el amor puede con todo. A veces lo puedes lograr, pero son casos atípicos. La mayoría de las veces es mucho sufrimiento de a gratis.

2.- A nadie de tus amigos les cae bien.

No tiene que caerle bien a todos, con que haya respeto, todo está bien. Pero si a nadie de tus seres queridos le cae bien o nadie le tiene confianza, tal vez están viendo algo que tú no. No se trata que sigas lo que otros te digan, pero sí que estés más alerta.

3.- Tienen objetivos muy distintos.

Los objetivos son elementales. Si uno quiere hijos y el otro no, uno se quiere ir del país y el otro no, y escenarios así de precisos..¿para qué perder el tiempo? Tú sabes que hay cosas en las que te puedes adaptar, pero también ha decisiones que sin inamovibles.

4.- No te presta atención.

Si esa persona es indiferente a tus problemas, y solamente quiere que lo escuches… esto no terminará bien. Tienes que sentirte cómoda, querida, y que alguien esté a tu lado apoyándote de forma reciproca. Cuando quieres a alguien o te gusta, haces todo para hacerlo sentir mejor.

5.- Es egoísta desde un inicio.

Si desde un inicio solamente quiere seguir sus deseos, y deja tus necesidades a un lado… bueno, es obvio cómo terminara. A veces creemos que la gente cambia, pero si es así desde un inicio es difícil que haya un cambio significativo.

