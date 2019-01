Los alimentos con más de 500 calorías que debes evitar en tu dieta para adelgazar

Comenzar una dieta balanceada no es fácil, se necesita mucha fuerza de voluntad para renunciar a todos los alimentos y postres que nos encanta comer a diario. Pero parte del problema es que desconocemos las calorías de prácticamente todo lo que consumimos.

Una taza y media de camarones empanizados fritos son una exquisitez pero ¿sabes cuántas calorías le aportan a tu cuerpo? Nada más y nada menos que 576 calorías, eso sin contar las calorías de un refresco de lata que pueden representar 136 calorías. Al agregarle una ración de papas fritas, sumas al menú 539 calorías… tan solo en un plato de tres que deberías consumir al día.

El primer paso para mantener una dieta balanceada con el fin de adelgazar, es conocer las calorías de lo que comes y llevar un conteo diario. Si almuerzas muy calórico, por ejemplo, puedes cenar ligero. Todo se trata de ser equilibrado con las porciones que consumes al día.

Postres

Son los más buscados en momentos de estrés. Pero en un desliz con galletas de chocolate puedes estar consumiendo desde 512 calorías por cada 100 gramos, equivalente a 5 galletas. Y si a las galletas le sumas una torta con Nutella, mínimo estarás añadiendo 547 calorías a tu alimentación diaria, reseñó el portal National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Una ración de flan llega a las 471 calorías, sin el café con leche que suma 196 calorías.

Carnes

En cuanto a las carnes, por 100 gramos de tocineta estarás consumiendo al menos 645 calorías. Es uno de los complementos ideales de la hamburguesa, que por sí sola aporta 250 calorías, más las papas fritas con sus 539 calorías. El salami, uno de los extras predilectos en las pizzas, alcanza las 507 calorías.

Quesos

Son una delicia bastante calórica que deberías evitar si quieres bajar de peso. El queso cheddar aporta desde 403 calorías, mientras que el emmental asciende hasta 382 calorías. No alcanza las 500 calorías por 100 gramos, pero fácilmente sobrepasa este límite cuando aderezas tus comidas con estos quesos.

Panes

Sabrosos los cruasanes pero uno solo aporta 393 calorías y un rolls de canela puede contener más de 384 calorías. Si te comes más de uno…son más de 600 calorías.

Aceites y salsas

Son el contenido más calórico. Cada 100 gramos de mayonesa aporta 831 calorías así que ojo con la cantidad que usas para aderezar tus ensaladas. La mantequilla logra aportar más de 750 calorías así que debes untar poco a tus tostadas por la mañana. Por otra parte, los frutos secos son ricos en grasas saludables pero no por eso debes comerlos en exceso: 100 gramos de nueces y avellanas puedes llegar a aportar desde 640 calorías.

