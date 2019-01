5 señales que revelan que podrías estar enamorándote de tu mejor amigo

Las relaciones humanas son complicadas y encontrar a esa persona que te comprende, apoyo y da una dosis de realidad en el momento en que lo necesitas, es una verdadera bendición. Como mujeres, a veces es complicado relacionarse con otras chicas porque siempre habrá cierto grado de competencia o "modo defensa" activado. Pero cuando en lugar de tener una mejor amiga, tienes un mejor amigo, las cosas pueden ponerse interesantes.

Sí, tener un mejor amigo es lo mejor que te puede pasar, pero ¿puede haber sentimientos involucrados? Es decir, sabes que no tienes que preocuparte por lucir impecable cuando estás con ellos y puedes hacer el ridículo más grande y aún así te amará. Sabes que puedes hablar de ropa interior con él, llorar por problemas de trabajo estúpidos y hasta tener una pequeña noche de Netflix, sintiéndote segura de que nada podría pasar.

Pero también hay posibilidad de que las cosas den un giro inesperado en tu corazón. ¿Quieres averiguar si te estás enamorando de él? aquí algunas señales.

Es tu persona para todo

¿Cuando pasa algo en tu día no puedes esperar a escribirle sobre cada detalle? Para eso son los amigos, pero si esta persona comienza a invadir todos tus pensamientos, es posible que desees algo más. Cuando recurres a tu amigo para todo, ya sea que quieres hablar de lo mal que te fue en el trabajo, que te acompañe al centro comercial o que ni siquiera hayas pensado en nadie más con quién ir a la boda de tu prima porque es tu +1 perfecto, es posible que te sientas atrapada. Es tu "pareja" ideal porque ya sabes que te complementa y que sabe cómo hacer que te sientas bien siempre. Te sientes cómoda con él sin importar la situación. De hecho, es inevitable que les pregunten si son pareja.

Sientes celos hacia sus pretendientes

No puedes evitar mantenerte al tanto de su vida amorosa, diciéndole que te preocupa su bienestar y que esté con la persona adecuada. No quieres pasar como la amiga celosa y obsesiva pero temes ser reemplazada. Aunque eso es común entre amigos, una cosa es que te interese saber a quién está viendo tu mejor amigo y asegurarte de que esté bien, y otra muy diferente es sentir resentimiento hacia cualquiera en quien muestre interés. Incluso a veces puedes comportarte desafiante o cortante frente a esa persona. Esto podría ser una advertencia de que deseas que tu mejor amigo piense en ti de una manera romántica.

No puedes dejar de comparar a las personas con quien sales con él

Simplemente no puedes conectar con nadie con quien vas a salir pues prefieres quedarte con tu mejor amigo. Cuando empiezas a comparar a tus exes o parejas potenciales, todo lo que pareces resaltar son cosas negativas. Buscas rasgos de tu mejor amigo en ellos y eso te mantiene bloqueada. Te da miedo tener citas porque no quieres alejarte de tu mejor amigo.

Te molestas cuando hablan de las personas que le gustan.

Esta es probablemente una de las señales más reveladoras de que tienes sentimientos reales hacia tu mejor amigo. Si solo lo buscaras como amigo, no te sentirías enojada por esto e absoluto. Incluso estarías feliz por ellos. Enojarse cuando hablan de gustarle a alguien es una señal segura de que tiene sentimientos más profundos hacia él.

Buscas estar sólo con él

Normalmente no te importaría salir en grupo pero si tienes sentimientos por él, querrás pasar más tiempo solos. Buscarás hacer planes que sólo los involucre a ustedes, tener chistes locales o tener experiencias que no incluyan al resto de tu grupo de amigos.

Así que…

Los procesos químicos en tu cerebro pueden cambiar cuando te estás enamorando de alguien. Tu cuerpo está liberando adrenalina, dopamina y serotonina, además de la testosterona y el estrógeno. Cuando estás enamorada, tu cuerpo se acelera para procesarlos a todos. La intensidad de estas reacciones es eufórica y te hace "adicta" a una persona y ¿quién mejor que un mejor amigo para liberarlos?.

Entonces, si tu amistad encaja en cualquiera de estos puntos, ¿qué puedes hacer al respecto? Si estás segura de que deseas buscar algo más, podría ser el momento de abordar el tema.

Pero asegúrate de sentirte verdaderamente atraída por él de manera romántica y de no caer en que es conveniente. Confía en tu instinto. Si no crees que tu amigo sienta lo mismo por ti, es posible que tengas que distanciarte de él por un tiempo hasta que tus sentimientos se desvanezcan. Reprimir tus sentimientos no es aconsejable ni realista e incluso puede pasar que tu amigo se de cuenta. Lo mejor es entender de dónde provienen estos sentimientos intensos y alejarte un poco te ayudará a trabajar a tus emociones. No se trata de que desaparezcas, simplemente busca alguna actividad qué hacer lejos de esta persona y enfócate en ello. Al final, si te ama, lo sabrás y podrán ver qué pasa.

Te recomendamos en video