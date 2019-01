Estudio afirma que el recuerdo de tu última comida influye en cuánto comes en la siguiente

La ciencia tiene respuestas para todo, al parecer también para saber por qué comes lo que comes y cuánto lo comes. Ahora, si comiste algo sabroso en el almuerzo, ese recuerdo de la comida influirá en lo que comes en la cena por ejemplo.

La revista eNeuro publicó recientemente un estudio hecho por investigadores de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, en el que señalan que el recuerdo de tu última comida incluye cuánto y cuándo comes en la siguiente.

Los científicos realizaron experimentos con ratones, en los cuales se identificaron células en el cerebro que parecen controlar la ingesta futura de alimentos basada en los recuerdos de las comidas pasadas, reseñó el portal especializado Infosalus.

Para llegar a esta conclusión, Reilly Hannapel, Marise Parent y sus colegas manipularon el funcionamiento de las células del hipocampo en un grupo de ratones. Se inhibió el funcionamiento de las mismas por 10 minutos, durante o después que los ratones se alimentaran.

“De esta forma, se observó que inhibir la formación de recuerdos de la última comida ingerida, hizo que los ratones consumieran hasta el doble de comida en situaciones posteriores. Por otro lado, cuando se restauró el normal funcionamiento del hipocampo, los ratones volvieron a alimentarse como lo hacían antes del experimento”, explicó el portal Tekcrispy.

Problemas como la obesidad podrían tratarse si se lograra desarrollar un tratamiento que ayudara a consolidar los recuerdos y la memoria sobre lo que comes o de lo que deberías comer para mantenerte saludable.

