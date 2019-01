Vino, cerveza y embriaguez: 10 mitos sobre el alcohol que debes saber

Una declaración sobre el alcohol del ministro de Agricultura en Francia, Didier Guillaume, hizo saltar a los profesionales de la salud:

"No creo que el vino sea un alcohol como cualquier otro", dijo el ministro de Agricultura, Didier Guillaume, el miércoles a la televisión europea "Nunca he visto (…) a un joven que sale de un club nocturno ebrio porque bebía costilla del Ródano, ermita de Crozes, Burdeos o Costières. de Nimes".

Nueva Mujer Estos 5 documentales de Netflix te ayudarán a tener un estilo de vida saludable Cuando pensamos en documentales, a menudo creemos en aprender sobre el mundo que nos rodea. Pero, a menudo, los documentales pueden enseñarnos tanto sobre nosotros mismos. El documental correcto podría incluso salvar tu vida

Médicos resaltaron 10 mitos para aclarar cualquier duda

1- "El vino no es realmente alcohol".

Cerveza, ron, whisky, vodka, ponche, champaña, vino … Todas estas bebidas contienen la misma molécula, llamada etanol o alcohol puro.

Algunas bebidas están más concentradas en alcohol puro que otras, pero también se sirven en dosis más pequeñas.

2- "Los jóvenes solo beben alcohol fuerte".

Esto es falso, dice Bernard Basset, vicepresidente de la Asociación Nacional de Prevención del Alcoholismo y la Adicción en Francia (ANPAA):

"Al contrario de lo que afirma el Ministro de Agricultura, los estudios muestran que los jóvenes se emborrachan con Vino (18%) o champagne (25%), según el Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías (OFDT) ". "¡Qué ceguera!". Sr. Guillaume, todos los médicos lo invitan a hacer un giro a las urgencias una noche de feria o beaujolais nuevamente. Y para ser más precisos, hay comas etílicos diarios con el vino ", también reaccionó Profesor Michel Reynaud, adictólogo.

3- "El rosado es el vino tinto diluido".

Su color proviene de las diferentes técnicas involucradas en su desarrollo, ya sea maceración rosada, prensada rosada o sangría rosada.

Nueva Mujer El agua de apio con limón es ideal para adelgazar y mejorar la digestión, te enseñamos su fácil preparación Es rico en vitaminas B1, B2, B3, B5 y cada 100 gramos aporta un 39% de vitamina K, un 13% de vitamina C, además de calcio, hierro y magnesio

4- "Yo bebo alcohol, así que me hidrato".

Al contrario ! El alcohol tiene la particularidad de ser una sustancia diurética, es decir, que conduce a una eliminación excesiva de agua, a través de la orina. En promedio, 4 vasos de alcohol pierden alrededor de un litro de agua.

5- "Para estar sobrio, solo tomo un café y una ducha".

No tiene sentido tomar un gran café negro o tomar una ducha fría. El café, la ducha fría o el aire fresco pueden, en el mejor de los casos, despertar a la persona que ha bebido demasiado: es posible que no se sienta ebrio incluso si todavía tiene alcohol en la sangre.

6- "Llevo bien el alcohol, estoy entrenado".

Eso no existe: no es porque uno bebe muy regularmente que uno sostiene mejor el alcohol. Cuando tomas alcohol muy regularmente, no puedes ver los efectos. Sentimos que nos resistimos mejor, pero de hecho eso no cambia la cantidad de alcohol que tenemos en el cuerpo.

7- "Tomo alcohol para calentarme".

Pues no … Después de beber, sientes una impresión de calor que se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel. Esta impresión es engañosa porque en realidad está acompañada por una pérdida de calor y un enfriamiento del cuerpo.

Nueva Mujer No más brazos de ‘gelatina’, mira estos 6 ejercicios para tonificar tus músculos en casa La alimentación también es muy importante para no acumular grasa en esta zona

8- "Ya sea que beba alcohol con el estómago vacío o no, es lo mismo".

El nivel máximo de alcohol, que es la cantidad máxima de alcohol presente en la sangre en un momento dado, es mayor cuando se bebe con el estómago vacío. Se produce aproximadamente quince minutos después de la absorción del vaso, contra cuarenta y cinco minutos cuando se come al mismo tiempo, la comida disminuye el paso del alcohol en la sangre.

9- "Nunca estoy borracho".

Esto no es posible: desde un nivel de alcohol de 0.5 gramos / litro, ya te sientes eufórico. Hablamos de embriaguez desde un nivel de alcohol de 1 a 2 g / l. Las funciones como la capacidad de reacción y el equilibrio ya están muy deterioradas, al igual que las emociones y el comportamiento. Hay inestabilidad de ánimo y una tendencia a dormitar. Bu en grandes cantidades, el alcohol causa incluso náuseas y vómitos.

10- "Una noche de embriaguez, nunca mató a nadie".

Ay, está mal. En la etapa de letargo (concentración de alcohol de 2 a 3 g / l), las funciones principales del cuerpo están severamente dañadas. La capacidad de reacción es prácticamente inexistente. Desde un nivel de alcohol de 3 a 5 g / l, una persona adulta puede perder el conocimiento y caer en coma. Para un adulto, una concentración de alcohol en sangre de 2.5 g / l ya puede tener consecuencias mortales.

Te recomendamos en video