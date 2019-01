La ortografía revela qué tan buena eres en la cama, estudio

¿Has conocido a un hombre atractivo, pero cuando envía un mensaje errores ortográficos deja de ser lindo? Ese pequeño detalle arruina la belleza de cualquiera. Y es que está comprobado que la ortografía define qué tan atractiva es una persona en las relaciones sexuales.

El portal de citas Zoosk entrevistó a 9.000 usuarios y concluyó que por más ardiente que sea un mensaje, si tiene errores ortográficos la persona no va a querer seguir el juego. El 'sexting' no es placentero cuando no se sabe escribir correctamente.

En esta encuesta, Zoosk descubrió que las chicas son las que menos soportan que un hombre tenga mala ortografía. El 65% de ellas afirma que por nada del mundo tendrían sexo con alguien que escriba mal.

En este sentido, el portal Match también realizó una encuesta donde descubrió que el 80% de las mujeres y el 75% de los hombres confirmaron que entre mejor escriban y jueguen con las palabras, mayor es el deseo.

Oficialmente la ortografía es esencial para las relaciones sexuales. ¿Por qué? Nayara Malnero, una reconocida sexóloga, asegura que la relevancia que tiene escribir bien cada vez es mayor porque siempre nos comunicamos a través de los móviles. Si en otra época lo primero que notábamos en alguien era su aspecto físico, su forma de vestir o su olor, ahora al parecer la primera impresión son los mensajes y lo demás queda en segundo plano.

La experta asegura: "Buscamos gente que sea culta, a la que podamos admirar; y si la otra persona tiene una mala ortografía, ya nos está diciendo mucho de sí misma. Es por ello que en estos casos el desinterés sexual aumenta exponencialmente según el número de faltas de ortografía".

