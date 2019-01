Mujeres prefieren que su pareja se parezca a sus hermanos, estudio

Si eres de las que pelea o discute mucho con tu hermano, no vas a poder creer esto. La revista científica Evolution and Human Behavior publicó un estudio que asegura que si algún chico se parece físicamente a tu hermano, ese será tu punto de decisión para comenzar o no una relación de pareja con él.

El autor del análisis, Tamsin K. Saxton, de la Universidad de Northumbria (Reino Unido) explicó su teoría. "Investigaciones anteriores ya han demostrado que las personas parecen en promedio, elegir parejas que se parezcan a sus padres. Se han presentado algunas teorías para explicar por qué podrían hacer eso, pero nos dimos cuenta que la mayoría de estas también podrían aplicarse por igual a los hermanos".

El experto continúa: "Queríamos probar si podemos detectar la similitud perceptiva entre la pareja y los hermanos". Sus investigaciones arrojaron que la similitud física de un hombre con tu hermano hará que te llame mucho más la atención y que lo elijas sin pensarlo.

A través de análisis fotográficos comprobaron que las mujeres elegían parejas con rasgos físicos de sus hermanos sin darse cuenta. A pesar de que no se ha realizado este procedimiento con las hermanas, aseguran que sucedería lo mismo.

Saxton aseguró al portal especializado en psicología, Psy Post que "uno de los objetivos de nuestra investigación es comprender más sobre cómo las personas difieren en sus preferencias y opciones".

Por otra parte, el investigador afirma que el parecido puede que sea pequeño y que solo es un factor que influye en el atractivo.

"No todas las mujeres tenían parejas que se parecían a sus hermanos. Habrá relaciones donde la pareja no se parezca a su hermano y es consistente con lo que encontramos. Sin embargo, nuestro estudio descubrió que había una semejanza sutil, en promedio en toda la muestra", aseguró Saxton.

