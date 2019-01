Lista de alimentos que no debes consumir si estás en tratamiento de quimioterapia

View this post on Instagram

Quien tiene un sueño, una meta que merece la pena, un ideal por el que luchar, no puede rendirse y su vida se irá llenando de sentido aun en las mayores dificultades y sufrimientos. Hasta el dolor o contrariedad, puede ser una oportunidad de desarrollo, de aprendizaje, de madurez y crecimiento. La plenitud de la vida está en el amor, en vivir con pasión para algo y para alguien, en ayudar a cada persona que pase a tu lado en tu camino, a descubrir y realizar su #misión o #propósito de #vida. ❤ . #bienestar #crecimientopersonal