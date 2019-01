Dile adiós a las pestañas postizas, expertos advierten los graves peligros de usarlas

Muchas mujeres recurrimos a las pestañas postizas para lucir fabulosas. Ellas se han convertido en nuestras aliadas, pero resulta que son nuestras peores enemigas.

Y es que oftalmólogos han alertado de los peligros que se corren al usar extensiones de pestañas, y luego de saberlos ya no las vas a querer usar más.

Ellas agregan longitud y volumen durante semanas, pero pueden causar mucho daño a los ojos.

"He visto bastantes pacientes que han desarrollado reacciones alérgicas de los párpados, infecciones, orzuelos y sequedad en los ojos como resultado del pegamento utilizado durante la extensión de las pestañas", afirma Jennifer Tsai, optometrista con sede en Nueva York.

La Academia Americana de Oftalmología también informó sobre los riesgos en 2018, incluido el potencial de daño permanente al folículo de la pestaña, traumatismo en el párpado y reacciones alérgicas.

Y eso no es todo. También pueden causar daños a largo plazo a tus pestañas naturales. La oftalmóloga Verónica Ruelas, afirma que "no puedo decir cuántas veces he recibido pacientes con una disminución en la cantidad de pestañas debido al pegamento”.

Por estas razones, los doctores aconsejan usar una opción sin pegamento, como una máscara confiable, o las magnéticas, y si de igual manera quieres seguir usando las postizas, hazlo con cuidado.

