Estudio revela que entre más compartes con tu madre más sana estará

Tendremos muchas relaciones en nuestra vida, pero el vínculo que compartimos con nuestra madre siempre será el más fuerte. Reconocemos el hecho de que nuestras madres no son perfectas, pero cuando se trata de la dinámica de la relación, son especiales y tendemos a apreciarlas.

Sin embargo, a medida que envejecemos, muchos de nosotros empezamos a descuidar esa relación en cierta medida.

Es solo algo que sucede cuando nos atrasamos en cierta edad. Es probable que seamos más independientes y quizás no necesitemos a nuestros padres de la misma manera que solíamos hacerlo. Hablamos con ellos con menos frecuencia y, a veces, incluso podemos encontrarnos a la deriva.

Estudio realiza la ecuación

Un estudio demuestra que hacerlo podría tener consecuencias bastante graves para nuestras madres. De hecho, mostró que pasar tiempo con nuestra madre en realidad podría afectar el tiempo que viven.

El estudio fue realizado en 2012 por la Universidad de California. Demostró que había una conexión entre la compañía que compartimos con nuestra madre y la edad que tienen cuando fallecen.

El estudio se tituló: "Soledad en personas mayores: un predictor de declinación funcional y muerte". Involucró a unos 1600 adultos que tenían un promedio de 71 años de edad y demostró que probablemente morirían antes si estuvieran más solos. Eso es cierto, incluso cuando se eliminaron otros factores de la mezcla, incluidos el estado socioeconómico y de salud. Simplemente mostró que las personas solitarias murieron a un ritmo mucho mayor.

Este estudio se realizó durante seis años y aproximadamente el 23% de las personas mayores solas murieron, en comparación con solo el 14% de las personas que tenían un mayor nivel de compañía.

La soledad como factor de sufrimiento humano

"En las personas mayores, los resultados de salud, como el empeoramiento de la discapacidad y la muerte, están influenciados no solo por factores biomédicos sino también por la angustia psicosocial", informa el estudio. "La soledad es un importante contribuyente al sufrimiento humano, especialmente en personas de edad avanzada, entre las cuales las tasas de prevalencia pueden ser más altas".

Muchos de nosotros podemos sentirnos tristes al escuchar las noticias y, al menos, es un recordatorio de que debemos mantenernos en contacto con nuestras madres y otros miembros de nuestra familia. Eso es especialmente cierto si sentimos que pueden estar solos.

Los beneficios también tienden a ser una calle de doble sentido. Según una profesora de desarrollo humano en Virginia Tech, Rosemary Blieszner, incluso las personas más jóvenes pueden beneficiarse de la interacción. Ella dijo que todas las personas son "bastante tolerantes con las imperfecciones e idiosincrasias de los amigos, más que los adultos jóvenes".

Ella continuó: "Usted trae mucha más experiencia a sus amistades cuando es mayor. Sabes de qué vale la pena luchar y de qué no vale la pena luchar ".

Entonces, si tu conciencia te ha estado molestando para que te pongas en contacto con tu madre o tu abuela y no hayas tenido tiempo de hacerlo, es posible que no quieras esperar. Es solo un pequeño empujón en la dirección correcta porque hacer lo correcto no puede hacer toda la diferencia.

