Así es como puedes mantenerte motivada cuando sientes que jamás encontrarás el amor

El amor es algo curioso, todos lo quieren pero no siempre llega como quieren. Dicen que la paciencia es una virtud y que es lo que te llevará a encontrar el camino correcto en la vida. Pero cuando la has tenido por tanto tiempo, en tu búsqueda por encontrar amor, la paciencia puede volverse un verdadero martirio.

Esperar por el amor de tu vida y darte cuenta de que no llega, a pesar de que todos te dicen que "cualquiera se enamoraría de ti" es una sensación extraña que mezcla frustración, desesperanza y soledad. En cierto punto parece que todos los que te rodean han encontrado a la persona correcta con la que vivirán "felices por siempre", mientras que tú, lo único que encuentras son mensajes bancarios y correos con ofertas inservibles en tu celular.

Claro, aún tienes la esperanza de que existe pero no llega y estás empezando a preocuparte de que de verdad haya malo contigo que está haciendo que todos los candidatos se alejen. Quizás has comenzado a cuestionarte sobre si tus estándares y expectativas son tan altas que nadie se atrevería a aventurarse contigo.

Y peor aún si has tenido malas citas que hacen que mantener tu motivación sea casi imposible. Si estás perdiendo la esperanza de conectarte con el amor, pero sigues creyendo en él, manténte firme y ¡no te rindas!

Tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo, pero tu vida será mucho más fácil si implementas algunas las estrategias para mantenerte motivada cuando sientas que no naciste para el amor.

1. Aumenta tus opciones.

La clave para mantenerte motivada está en darte cuenta de que hay muchos peces en el mar. Recuerda, nunca te quedes con una sola persona cuando estás soltera. Muchas mujeres, en particular, se quejan de la proporción entre mujeres y hombres que favorece a los hombres. Pero hay un montón de lugares para conocer chicos lindos. Si estás obsesionada con un sólo tipo de pareja o si estás en una relación que te hace infeliz, entonces es momento de hacer espacio para que venga algo mejor. Inscríbete en alguna clase o date de alta en un nuevo sitio de citas. Esto aumentará tus posibilidades de conocer a quien jamás pensaste.

2. Establece límites.

Las citas pueden ser agotadoras, especialmente cuando acepta salir con personas con las que no estás muy entusiasmada. El tiempo lo es todo cuando se trata de conectar con una coincidencia potencial. Si estás enferma o cansada, es mejor reprogramarlo. No fuerces las cosas. Aprende a decir no. Y ni siquiera pienses en participar en actividades que no te interesen por complacer a tu cita o vivirás en un ciclo de infelicidad.

Si una cita en un museo te aburre, ¿qué tan buena impresión vas a causarle a tu cita?Los límites no sólo se aplican al momento del sexo, también cuando se trata de salidas casuales. Sé honesta e impón lo que te hará lucirte.

3. Cuando dejas de buscar el amor, aparece.

Cuando no estás buscando a alguien a quien amar, es cuando las personas tienden a aparecer. El simple hecho de centrarse en otras actividades da un aire de confianza a los demás. Centrarse en el crecimiento de tu propia vida no solo te convierte en una mejor persona, sino que también te hace ver como una compañera potencial de vida. Eso es algo que emana de la personalidad de uno y desprende esa confianza atractiva.

