5 errores que debemos evitar al hacer dieta

Aquí te dejo el aporte de carbohidratos de 8 fuentes muy comunes en la dieta. La información está por cada 100g CRUDOS, excepto el pan integral que lo he colocado por rebanada. Recuerda que los carbohidratos en la noche no engordan, siempre y cuando no excedas tu requerimiento calórico. . Otra cosa que debo decirte es que no hay carbohidratos buenos ni malos, sólo hay unos más densos en micronutrientes que otros, por ejemplo es mejor consumir avena que pasta, porque el primero tiene una cantidad superior de micronutrientes, por lo que es más conveniente, sin embargo, no quiere decir que la pasta sea mala, sólo debe consumirse en menor medida y listo. 👌🏽 . Todo en su JUSTA MEDIDA es válido en una dieta equilibrada, no te obsesiones y haz que tu estilo de vida sea sostenible. Recuerda que no puedes vivir comiendo sólo lechuga y pollo, tu salud mental te lo agradecerá. 💪🏽😃 . ¿Quieren otra infografía pero de frutas? También podría hacerla con fuentes de grasa. Quedo atento a sus comentarios, espero que les sea de utilidad esta información. Guárdala y dale like. 💪🏽