Esto es lo que puedes hacer si tu pareja sufre de depresión

Cuando sales con una persona con depresión, puede convertirse en una lucha para mantener una relación estable y proteger tu propia salud mental. La experiencia no es fundamentalmente diferente a salir con alguien sin una enfermedad mental, pero hay problemas que es más probable que surjan.

Al comprender estos problemas y saber cómo responder, puede apoyar a la persona que amas sin poner en riesgo la relación o tu bienestar emocional.

Ya sea que lo deduzcas después salir un tiempo y lo preguntes directamente o que tu pareja revele que padece depresión, debes ser muy cuidadosa y comprensiva. No es algo fácil de aceptar ni de tratar pero tampoco es algo imposible. Es un momento crucial en la relación, así que sé sensible y no juzgues. No es que tengas que ser su heroína pero significa mucho que te revele su situación ya que es muy probable que no lo haya compartido con muchas personas. Ese es sin duda un gran paso a la sanación.

Tu pareja no quiere estar deprimida

Créelo, nadie quiere la depresión en su vida pero no como que sea una opción (si no, todos eligirían no tenerla). Una de las cosas más hirientes que puedes decirle a alguien con depresión es que es su culpa, que podría elegir ser mejor o que es débil por dejarse llevar. Las personas con depresión que están en una relación, sienten la responsabilidad de tratar de superar sus síntomas para que no afecten negativamente a los que aman. Pero nadie es inmune a la enfermedad y no pueden curarla por sí solos. Claro, tampoco está en ti curarlo, por ello, es importante que entiendas el fondo de la enfermedad y recurran juntos a un especialista.

La depresión puede hacer que el otro sienta que no merece tu amor

La depresión hace que las personas pierdan de vista lo que valen por lo que es "normal" que piensen que no son dignos de tu amor. Ten en mente que para tener una relación sana y satisfactoria, ambos deben trabajar en las cosas. Ambos necesitan aprender a recibir apoyo, a ofrecer ayuda, a experimentar la conexión cuando parezca imposible entenderse, a usar un nuevo idioma y a satisfacer las necesidades de los demás, así como sus propias necesidades. No es fácil amar a una persona con depresión pero es importante ser comprensiva y repetir cuanto sea necesario el afecto que sientes por esa persona.

La depresión hace que las cosas más neutrales se interpreten negativamente

La depresión a menudo funciona como un juego de teléfono donde nadie gana. Puedes decir algo agradable y aunque la persona con depresión sabe que es algo bueno, su depresión hará que pase por todos los filtros negativos de manera automática. Es casi como un insulto o una afirmación de sus creencias negativas. Esto sin duda hace que la situación sea aún más difícil porque hay vulnerabilidad de por medio. Elige tus palabras con cuidado. No dejes de decir exactamente lo que quieres decir y explique por qué lo que estás diciendo es positivo. Si su respuesta parece un ataque, no te pongas a la defensiva. Atacar de vuelta puede exacerbar su depresión. Mantén la calma y asegúrate de que capte exactamente lo que estás tratando de expresar.

ANTE TODO…

Cuando te encuentras en esta situación, no asumas que es tu culpa. Si tu pareja ve o percibe todo alrededor como negativo, es difícil no pensar que sea por ti. Pero recuerda, no causaste su enfermedad. Existió antes de que lo conocieras.

No te descuides ni dejes de hacer espacio para ti misma. La depresión de tu pareja puede hacerte sentir atada pero necesitas un espacio saludable para ti también. Esto puede aliviar el problema de irritabilidad al que seguramente has caído de vez en cuando.

Aunque parezca obvio, no todos lo hacen pero considera la posibilidad de RECURRIR A UN TERAPEUTA. Te ayudará a comprender lo que pasa con tu pareja y cómo tratarlo. Además te ayudará a mitigar el estrés de estar en una relación con alguien con depresión.

Y claro, lo más importante…hacer que tu pareja acuda a terapia. No se puede tratar a alguien con algúna enfermedad mental si este no quiere pero como pareja, pueden ir juntos a terapia. De principio, podría ser más fácil convencerlo de ir contigo a que vaya por su cuenta.

