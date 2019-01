5 mentiras que JAMÁS debes decir o permitir cuando estás en una relación

La confianza es frágil. Los secretos y las mentiras ponen en peligro la confianza y pueden dañarnos a nosotros y a nuestras relaciones, a veces de manera irreparable.

Todos decimos "mentiras blancas": decimos "estoy bien", cuando no lo estamos, felicitamos por obsequios no deseados o incluso diciendo que "ya estoy lista", cuando te faltan horas para salir. Pero en una relación de pareja, la honestidad emocional incluye Permitiendo que nuestro compañero sepa quiénes somos.

La honestidad es más que simplemente no mentir y aunque pienses que s etrate de una mentira inocente, no debes hacerlas ni permitirlas. Aquí algunas de ellas:

"Estuvo genial (hablando de sexo)"

No es fácil decirle a tu pareja que no disfrutas lo que están haciendo en la cama, y muchas personas fingirán un orgasmo para que no tengan que tener esa conversación tan incómoda. Pero pueden quedar atrapados en un ciclo de pequeñas mentiras del cual es muy difícil salir de él. Nadie quiere herir los sentimientos de su pareja, por lo que puede sentirse más seguro estar de acuerdo cuando le preguntan: '¿estuvo bien?'. Sin embargo, esto provoca que sea menos probable que obtengas lo que realmente quieres. No se permitan caer en la frustración y el resentimiento ".

"Es solo un amigo"

Si empiezas a enamorarte o incluso si sabes que otra persona siente atracción por ti, tu instinto te dirá que debes ocultarlo, pero no deberías. Una pareja nunca debe mentir sobre las crecientes atracciones hacia otra persona. No solo retener esa información no es honesto con tu pareja, sino que también puede impulsar el enamoramiento o la atracción . El secreto alimenta la pasión", dOmitir las emociones es una mentira, por lo que si no discuten una atracción creciente, en realidad pueden hacer que sus sentimientos y el deseo de esta otra persona sean más fuertes. Asegúrate de ser directa.

"No tengo problemas de dinero"

Resulta que los problemas de dinero son una razón de ruptura de relaciones más grande que el engaño. Entonces, si estás escondiendo un montón de deudas de tarjetas de crédito o que no puedes seguir costeando ciertos gustos o salidas, es hora de hablar. La ocultación de la deuda, los hábitos de gasto extravagantes o la inflación de su salario provocarán enormes dolores de cabeza. Solo sé honesta acerca de tu posición financiera desde el primer momento para evitar que tu pareja reciba una desagradable sorpresa.

"No me molesta"

Pretender que lo que tu pareja hace no es molesto, solo se manifestará más adelante durante una discusión, aún cuando no tenga relación. Es una mentira recurrente pero que no debería pasar ya que provoca pequeños incendios que se van haciendo grandes. No desahogues tu frustración ni dejes que crezca algo que se puede evitar hablando desde el principio.

"Sí quiero tener hijos"

Los niños no son para todos. Si tu pareja quiere formar una familia pero tú realmente no sabes si quieres hijos, no establezcas la expectativa de tener hijos en el futuro para tu pareja. Tienes que ser honesta y decir: 'No sé si quiero tener hijos"". Si bien eso podría ponerlos a ambos en la incómoda posición de tener objetivos de vida muy diferentes, es una conversación crítica que no solo afecta sus vidas, sino también la vida de los futuros pequeños Si quieres o no tener hijos, debes decir eso y mantenerte firme. Cuanto más honesta seas, mejor será tu relación. Si tu pareja no comparte tus creencias, entonces puedes hablar de ello y llegar a una solución.

