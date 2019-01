El jugo detox de manzana y cilantro que te hará perder peso rápido

View this post on Instagram

Tienes que darle una oportunidad a este jugo brutal de manzanas y cilantro! 🍏 Yo estoy claro que comí demasiado en Navidad y por eso sigo con mi #RetoGorDetox y aquí está la receta: Ingredientes: – Jugo de medio limón. – 1 Pepino. – 2 Tallos de apio. – 1 Tz. de cilantro. – 2 Tzs. De col rizada. – 2 Manzanas verdes. Para prepararlo, sólo tienes que añadir todos los ingredientes en un procesador o una licuadora y listo, pa’dentro!!! . PD: en mi bio está el link de mi ebook "Hagamos detox" para que prepares jugos taaan deliciosos como beneficiosos!!!