8 alimentos que desconocías que contienen vitamina C

Cuando nos hablan de vitamina C en seguida pensamos en la naranja, pero sorpresa, no es así. Existen otros alimentos que la contienen y quizás no tenías ni idea.

Recordemos que esta vitamina no es producida por nuestro organismo y tampoco la acumula, por lo que es necesario el aporte diario. Y su importancia es considerable, ya que además de prevenir y combatir los gérmenes de la gripe, también ayuda a la reparación de tejidos y evitar el envejecimiento prematuro de la piel.

Te presentamos 8 alimentos que debes consumir para nutrirte de vitamina C

1. Grosella negra

Aunque no lo creas, posee más cantidad de vitamina C que la propia naranja. Su poder antioxidante te ayuda en la absorción de hierro, facilita la cicatrización de heridas y la reparación de vasos sanguíneos y huesos. Por si fuese poco, favorece la producción de hormonas que reducen el estrés. La grosolla negra es un ingrediente ideal para tus guisos, tortas y salsas.

2. Guayaba

Cada 100 gramos representan 180 miligramos de vitamina C. Además, aporta provitamina A y B, y minerales como el potasio. Su poder alimenticio también tiene facultades laxantes para superar tus problemas estípticos.

3. Perejil

El asunto no es que contenga vitamina C sino cómo incluirlo en tus variadas comidas. Cada 25 gramos es el aporte ideal diario. Las ensaladas, sopas y batidos verdes pueden ser buenas opciones para consumirlo.

4. Brócoli

La mejor manera de asimilar todo su contenido es a través del tallo crudo. Pero si no te agrada de esta manera, dale una cocción corta, seguro crujiente te será más amigable al paladar. Cada 100 gramos aporta 110 miligramos de la vitamina.

5. Kiwi

Un maestro de la vitamina C, por lo que debe ser una de tus tres frutas al día. Sus potenciales nutrientes aportan al proceso de digestión y gracias al potasio es un diurético.

6. Pimiento rojo

Este alimento contiene también vitamina A, E, B6 y ácido fólico. Su consumo ayuda a la protección de la vista, la digestión y la salud cardiovascular. Además, es un gran refuerzo para tus defensas.

7. Bulbo de hinojo

Su alto consumo en vitamina C previenen el envejecimiento prematuro. Y por si fuese poco posee anetol, un potente anticancerígeno.

8. Papaya

Inclúyelo no solo en tu lista diaria de frutas, sino en tu dieta. Este alimento es pobre en calorías y ayuda en la asimilación correcta del hierro. Te ayudará en la digestión gracias a su contenido de papaína.

