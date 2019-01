Toxoplasmosis, la enfermedad que puso en riesgo la vida de Adamari López

Tras haber estado ausente por varias semanas, la conductora Adamari López regresó a 'Un Nuevo Día', cargada de energía y lista para un 2019 lleno de proyectos. Sin duda, la bienvenida que sus compañeros le dieron estuvo llena de emotividad y lágrimas de alegría al saber que la puertorriqueña estaba recuperándose de una larga estancia en el hospital

“No recuerdo nada de lo que pasó hasta cuatro o cinco días antes de salir del hospital. Pero ya habían pasado cuatro o cinco semanas (de estar hospitalizada)".Fue la propia conductora quien desmintió que se tratara de una pulmonía o un embarazo, como se especulaba, asegurando que le habían detectado una toxoplasmosis y que había estado en coma para cuidar su organismo.

"Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis, que es una bacteria que me estaba afectando. Pero no era la razón principal por la que estaba ahí. Tenía una influenza que me afectó. Había pasado demasiado tiempo (para atenderse) y los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, mi cuerpo no estaba reaccionando, tenía las defensas súper bajas. Parecía como si estuvieran tratando a un paciente con una enfermedad terminal”.