Así es como puedes detectar si tu pareja te está diciendo mentiras

Algunas mentiras son bastante inofensivas y hasta son necesarias para mantener la cordura entre ambos. Pero algunas mentiras realmente pueden molestar y dañar, especialmente porque provienen de alguien que amas. Aunque a veces es posible saber de inmediato si tu pareja te está mintiendo, a veces no.

Mientras que todo el mundo dice pequeñas mentiras blancas de vez en cuando, algunas formas de engaño son más serias que otras en las relaciones románticas. Afortunadamente, hay varias banderas rojas que pueden ayudarlo a identificar cuándo es posible que su vida no esté diciendo la verdad.

En primer lugar, si sospechas que tu compañero te está mintiendo, debes ser discreta pero directa y no acusatoria. Recuerda que no hay conversación constructiva que no arregle problemas.

Cuando sospechas que el otro miente, tu intuición saldrá a flote y te dirá muchas cosas, pero ante todo, debes mantenerte ecuánime y analizar la situación antes de estallar. Piensa si presenta estas señales y habla.

Están a la defensiva

Si le preguntas a tu pareja por qué no te envió un mensaje de texto anoche y su respuesta fue realmente defensiva, podría ser una bandera roja. Cuando las personas están a la defensiva, puede ser un indicio de que se está encubriendo. Especialmente cuando un compañero plantea una preocupación que les afecta profundamente, como el miedo a la infidelidad, y la otra persona reacciona como si se lesionaron, se indignaron y se lanzaron al contraataque, en lugar de amar y mostrar atención

Voltea los ojos

El contacto visual podría revelar mucho sobre si alguien te está diciendo la verdad o no. Al tratar de recordar un evento, levantamos la vista hacia la derecha, pero cuando alguien está diciendo una mentira, sus ojos se desplazarán automáticamente hacia la izquierda. Significa que el otro está diciendo o está pensando en una excusa

Nerviosismo o hiperactividad

Si tu pareja te estuviera mintiendo, estaría nervioso o mostraría mucho movimiento en su cuerpo. Incluso el mentiroso más experimentado demuestra signos físicos de nerviosismo cuando miente, porque su sistema nervioso simpático se activa cuando comienzan a decir cosas que no son ciertas. Esto puede conducir a signos físicos externos como sudoración, contracciones musculares, habla presionada, y aumento de la tensión muscular.

Te acusa o ataca

Al acusarte de mentir o de ser injustificadamente sospechoso, esperan poder centrarte en ti. Para hacer esto, "él o ella le cambia el cuestionamiento. Tu compañero te pregunta dónde estabas o con quién estabas, te acusa o te ataca, para desviar el problema. Si eso sucede, intenta mantener la calma y concentrarte en lo que tu pareja está diciendo y haciendo para no caer en su juego.

