Estudio revela que el edulcorante puede traer grandes riesgos a la salud

Los científicos de la universidad estadounidense de Harvard publicaron una investigación en la que se analizaron más de 50 estudios sobre el uso de edulcorante. De acuerdo con los datos, el producto no trae los beneficios a la salud, ni ayuda en el adelgazamiento.

Entre los parámetros analizados por los investigadores estaban puntos como salud bucal, enfermedades renales y cardiovasculares, comportamiento, peso, niveles de azúcar en la sangre e índice de masa corporal.

Los adultos y los niños que consumían y que no consumían edulcorante fueron observados por el equipo.

La conclusión es que no hay diferencias significativas entre personas que consumieron edulcorantes sin azúcar y aquellos que no consumieron, tanto en beneficios como en daño para el organismo. Hay una creciente preocupación en la comunidad médica de que los edulcorantes podrían causar, por ejemplo, el surgimiento de caries y pre-diabetes.

Lo más recomendable por los médicos y especialistas es reducir el consumo natural del azúcar, tanto en bebidas como comida. Limitar su uso diario a unos pocos gramos y así tener una dieta cercana a lo saludable.

Puede lograrse dando sabor a las comidas con frutas naturales y tomando jugos sin añadidos, poniendo el ojo en evitar el consumo de bebidas gaseosas.

