Tres rutinas de cardio en casa para bajar de peso en poco tiempo y tonificar tu cuerpo

💦CARDIO DERRITE GRASA 20x20💦 Fortalece tu corazón, ayuda a la circulación sanguínea, drena líquido, elimina grasa corporal, libera endorfinas (hormonas de la felicidad!)…🌟Espectacular!🌟 . . ⏱Vas a necesitar : Un cronómetro . 👶Principiantes 2 series . 👧Intermedios 3 series . 😤Avanzados 4 series . ⏳Duración: 40 minutos (Avanzado) . 😴Descanso 40 segundos máximo entre cada ejercicio . 1️⃣ Jumping Jacks 20 segundos + trote estático rápido 20 segundos . 2️⃣ Tijeretas 20 segundos + trote estático rápido 20 segundos . 3️⃣ Crossing Jacks 20 segundos + trote estático 20 segs . 4️⃣ Elevación de rodillas 20 segundos + trote estático rápido 20 segundos . 5️⃣ Squats : 20 Segundos , trote estático rápido 20 segundos . 6️⃣ Trote talones a glúteos : 20 repeticiones + 20 trote estático rápido . . . 🇺🇸🇺🇸TAP "SEE TRANSLATION" Below comments