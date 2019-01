Usar vibrador y escribir tus fantasías, entre los 11 consejos de Harvard para mejorar la vida sexual

Los encuentros íntimos con la pareja son uno de los momentos más sagrados en cualquier relación amorosa. Se vuelve incesante la búsqueda de consejos y herramientas para mejorar la vida sexual y fortalecer la unión con tu amor.

La edad también influye en cómo se vive la sexualidad, debido a las transformaciones físicas que sufre el cuerpo durante la adolescencia, la adultez y la edad madura, reseñó la revista Sexuality in Midlife and Beyond de la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

“La confianza que se adquiere en la madurez, la mejora en las habilidades de comunicación y la disminución de las inhibiciones, pueden ayudar a crear una experiencia sexual más rica y satisfactoria”, explican en el artículo.

Aunque esto no siempre sucede como está descrito. Muchas personas no saben cómo adaptarse a su sexualidad, una vez transcurrido los años, por lo que acuden a especialistas y terapeutas para hallar una solución.

Pero antes de hacer algo, prueba con estos 11 consejos para mejorar la vida sexual en casa

1 Edúcate

Es lo más simple y fácil. Recurre a materiales de autoayuda disponibles en la red y en bibliotecas para cada tipo de problema sexual, que te servirán para educarte en la sexualidad y hallar solución a los inconvenientes que tengas con tu pareja.

2 Ten paciencia y date tiempo

Si tienes 40 años, no debes forzar a tu cuerpo a sentirse como de 20 otra vez. Al envejecer, las respuestas sexuales se vuelven más lentas, explica el estudio de Harvard. Debes tenerle paciencia a tu cuerpo y al de tu pareja y darse tiempo para explorarse mutuamente. Lo mejor será que busquen un lugar tranquilo, cómodo y sin interrupciones para el sexo.

3 Lubricación

Con el paso de los años, la lubricación natural va disminuyendo, por lo que puedes usar líquidos y geles lubricantes sin problemas. Esto te ayudará a mejorar la vida sexual y tener encuentros no dolorosos sino placenteros.

4 Afecto

En todo encuentro sexual, mantén el vínculo afectivo con tu pareja tomándote el tiempo de besarlo dulcemente y abrazarlo.

5 Caricias

Cuando estás en la intimidad con tu pareja, no se trata solo de consumar el acto sexual. “Las técnicas de enfoque sensorial que utilizan los terapeutas sexuales pueden ayudarte a restablecer la intimidad física sin sentirte presionada”, explica Harvard, afirmando que se le debe dar importancia a las caricias y al contacto sensorial con tu pareja.

6 Posiciones

Sal de la rutina y prueba nuevas posiciones para mejorar la vida sexual con tu pareja. No solo agrega dinamismo a los encuentros íntimos de ambos sino que puede ayudar a superar los problemas que tengan en ese campo.

7 Escribe tus fantasías

Es normal que tengas fantasías de cosas por hacer con tu pareja, pero escribirlas puede estimularte aún más para buscar nuevas ideas. Puedes hacerlo en solitario o con tu pareja, así los dos se estimularán mutuamente.

8 Ejercicios de Kegel

Estimular los músculos del piso pélvico incrementa las posibilidades de mejorar la intimidad con tu pareja: “Para hacer estos ejercicios, aprieta el músculo que usarías si estuvieras tratando de detener la orina. Mantén la contracción durante dos o tres segundos, luego suelta. Repite 10 veces. Trata de hacer cinco series al día. Estos ejercicios se pueden hacer en cualquier lugar: mientras conduces, sentada en tu escritorio”.

9 Relájate

No permitas que las relaciones sexuales sean motivo de presión o estrés. Relájate antes del acto haciendo yoga o meditación.

10 Usa vibrador

Aunque es un tabú su uso, el vibrador es un dispositivo que puede ayudarte a aprender sobre tu propia respuesta sexual, explorar lo que te gusta y mostrárselo a tu novio o esposo.

11 Nunca te rindas

Si aplicas uno de estos consejos y no funciona bien, no te estreses. Prueba otro, la idea es intentar hasta que mejore tu vida sexual. En todo caso, siempre puedes consultar a un terapeuta sexual o de pareja.

