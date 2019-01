Esto es lo que tienes que hacer para quemar grasa más rápido cuando haces ejercicio

Hacer ejercicio es una parte esencial de cualquier plan para perder peso. Las calorías y el entrenamiento de cardio construyen músculo magro, lo que ayuda a quemar más calorías en reposo. Pero cuando llegas al gimnasio, quieres asegurarte de aprovechar al máximo tu entrenamiento y no importa cuánto sudes, si no lo haces bien, no estarás perdiendo esa grasa extra.

1. Más aeróbicos. Cualquier actividad que te permita hablar pero que dificulte la realización de conversaciones prolongadas (es decir, ejercicio aeróbico) es un arma secreta para perder peso rápido. Debes dedicar alrededor del 60 por ciento de tu tiempo de gimnasio a un ejercicio cardiovascular y solo el 40 por ciento a hacer otras cosas.

2. Trabaja realmente. No basta con repasar los movimientos para perder peso, debes hacerlos bien, aunque eso te implique alentar la rutina. Si estás haciendo abdominales, no te muevas por moverte, siente el trabajo que estás haciendo con tus músculos. Y no, no tomes el tiempo de abdominales como un tiempo para reposar el cuerpo.

3. Fluctúa entre diferentes intensidades y ejercicios. Cuando cambias las cosas, el cuerpo tiene que adaptarse. Si eso suena como un gran esfuerzo, es porque lo es, y eso es bueno. Mientras más trabajo le des a tu cuerpo, más combustible (calorías) quemarás para hacer el trabajo.

Varía tu ejercicio a lo largo de tu entrenamiento, alterna entre el ejercicio aeróbico de ritmo rápido y los ejercicios que son muy difíciles de mantener durante más de un minuto. Esto aumenta tu metabolismo durante horas después de salir del gimnasio.

4. No temas a las pesas. Mientras que levantar pesas no necesariamente quemará grasa, construirá músculo. Mientras más músculo tengas, más calorías quemará tu cuerpo después de salir del gimnasio y hasta cuando te acuestes en la cama. Otra cosa: el entrenamiento con pesas mantiene tus músculos en forma para que se vean tonificados cuando eliminas la grasa que ahora los cubre.

