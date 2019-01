Las 5 frases que dicen todos los hombres infieles

En cualquier relación amorosa, por muy sólida que sea, siempre está presente la sombra de la infidelidad. Aunque revises el olor de la ropa que se quita o intentes mirar la pantalla de su celular, hay frases que dicen los hombres infieles que los delatan.

Más allá de las ‘pruebas’ que encuentres contra tu pareja para reclamarle cualquier infidelidad, debes comenzar evaluando su actitud y su lenguaje.

La primera actitud por la cual debes sospechar que tu pareja te está siendo infiel, es cuando se comporta siempre a la defensiva. “¿Me estás engañando? ¿Ya no me quieres?” suelen preguntarte cuando tu comienzas a indagar sobre su infidelidad. Todo para desviar la atención y no aceptar su falta de respeto.

Revisa esta lista de 5 frases que dirá todo hombre infiel

“Te estás imaginando cosas” . Es la típica frase de hombre infiel. Antes de aceptar su culpa, jugará la carta de hacerte desviar la atención de lo importante, haciéndote pensar que estás demasiado paranoica y afirmando que él solo tiene ojos para ti.

. Es la típica frase de hombre infiel. Antes de aceptar su culpa, jugará la carta de hacerte desviar la atención de lo importante, haciéndote pensar que estás demasiado paranoica y afirmando que él solo tiene ojos para ti. “Te equivocas, ella es solo una amiga” . Desconfía, porque amigas no solas que salen con tu novio hasta tarde en la noche, con vestidos cortos y maquillaje para enamorar a cualquiera. Esto es típico de los hombres infieles.

. Desconfía, porque amigas no solas que salen con tu novio hasta tarde en la noche, con vestidos cortos y maquillaje para enamorar a cualquiera. Esto es típico de los hombres infieles. “No pensaba en lo que hacía” . No le creas cuando te dice que fue infiel porque se dejó llevar por las copas en la fiesta. Una persona siempre sabe lo que hace, hasta cuando tiene unas bebidas de más.

. No le creas cuando te dice que fue infiel porque se dejó llevar por las copas en la fiesta. Una persona siempre sabe lo que hace, hasta cuando tiene unas bebidas de más. “Tengo que quedarme hasta tarde trabajando” . Es normal que alguna vez se quede hasta tarde en la oficina atendiendo un proyecto importante… pero no todos los días. Si lo hace, comienza a desconfiar y exígele la verdad, no la excusa laboral.

. Es normal que alguna vez se quede hasta tarde en la oficina atendiendo un proyecto importante… pero no todos los días. Si lo hace, comienza a desconfiar y exígele la verdad, no la excusa laboral. “No significó nada”. Si ya descubriste que te pareja te fue infiel y él te dice que fue algo pasajero y sin importancia… ¿entonces por qué permitió que sucediera? La realidad es que no te valoró a tu como mujer y como su pareja.

