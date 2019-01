9 cosas que jamás debes permitirle a tu novio

El amor no es ciego, hay que aprender a ver si una relación está caminando de manera correcta o no. Lamentablemente en nuestra cultura hay una dañina sobredosis de machismo, lo que hace que se piense que los hombres mandan y deben estar siempre por encima de su pareja. Esto solo hace que una relación se convierta tóxica y no queremos que suceda con tu novio.

Afortunadamente no podemos meter a todos los hombres en un solo paquete, hay muchos que aún son caballeros y que valen la pena. Pero ¡cuidado! uno que otro puede disfrazarse de oveja siendo un terrible lobo.

Para que tomes tus precauciones, memoriza estos 9 consejos sobre las cosas que jamás debes permitirle a tu novio hacer contigo, o podrías salir muy lastimada.

1. Que te niegue frente a otros

Si él no se siente orgulloso de ti ¿qué sentido tiene que estén juntos?… No puedes dejar que ese chico te use a su conveniencia y no te dé el valor que mereces.

2. Que te grite o exprese grosería durante una discusión

Primero y principal NO se vale que te grite, y mucho menos con groserías. Hay chicos que fueron educados con malas palabras y un lenguaje rudo, pero esa no es la manera de solucionar nada. Esto es intolerante, no lo permitas jamás.

3. Que te prohíba salir con tus amigas

A un buen chico le agradará que te distraigas con tus amigas de vez en cuando. Un hombre machista va a querer que todo tu mundo sea él y nada más que él. Valora a tus amigas y no dejes que un hombre se interponga entre ustedes, no es justo ni saludable.

4. No es su deber decirte qué ropa usar

Una de las bases fundamentales de una relación de pareja es el respeto, y si tu novio quiere obligarte a usar determinado estilo a su gusto, o prohibirte que uses algún tipo de ropa es un irrespeto total. Es saludable un consejo, o decirte lo bien que te ves con alguna prenda, pero hasta allí. Es tu cuerpo, es tu ropa.

5. No tomarte en cuenta para las decisiones de los dos

Un caballero tiene claro que la pareja es un equipo, por lo tanto las decisiones las toman ambos. Jamás permitas que un hombre decida todo por ti.

6. No darte privacidad en las redes

No tiene nada de malo que tengan una confianza para que sepan sus contraseñas de redes sociales. El problema radica cuando él quiere entrar a tus cuentas para andar husmeando los mensajes del 'inbox' o eliminando amigos. Esto tiene que ser completamente intolerante para ti.

7. Obligarte a no usar protección

Ni lo pienses, si tu chico se molesta cada vez que le pides que use protección, o peor, aún quiere obligarte a tener relaciones sexuales así, sencillamente es hora de dejarlo.

8. Dejar que te hiera con sus palabras

Si durante algún momento de presión, o con unos tragos de más te insulta y dice palabras con el fin de bajarte el autoestima, ¡corre por tu vida! Así a los días o en el mismo momento te pida perdón, tiene problemas muy serios así que sigue adelante.

9. Que te haga sentir como una cualquiera

Si es inseguro de sí mismo, proyectará eso contigo ¿cómo? si ve que le das un 'like' a un amigo, usas perfume o una falda, o ves que estás sonriendo ya piensa que le serás infiel y va a intentar hacerte sentir como una cualquiera. No dejes que te traten como si te acostaras con todos o como si no tuvieras valores. Date siempre tu puesto.

