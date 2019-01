Los 4 pasos que debes seguir para dejar a un hombre infiel

Descubrir una infidelidad es algo muy doloroso, y a veces por mucho que desees dejar a esa persona que te ha traicionado, no lo haces por el amor que le tienes.

Sin embargo, por más doloroso que sea debes terminar con él, pues no es el hombre que te merece.

Por eso, aquí te daremos 4 consejos para dejar a un hombre infiel

Acepta el dolor

Es lo primero que debes hacer, acepta lo que ha ocurrido para poder tomar la decisión correcta. Llora lo que necesites, desahógate, pero sigue adelante y dile adiós a ese hombre que te traicionó.

El dolor es pasajero. Luego entenderás que eso fue lo mejor que pudiste haber hecho, y no hay dudas que algo mejor llegará a tu vida.

Pon tu dignidad por delante

No te rebajes pidiéndole a ese hombre que deje a la otra mujer, ni mucho menos vayas a enfrentarla a ella.

Mantente con la cabeza arriba, dale vuelta a la página y ya verás como serás más feliz sin él. Piensa en ti y en lo que vales.

Mantente firme en tu decisión

Cuando finalmente tomas la decisión de dejarlo, por nada del mundo retrocedas y cambies de opinión, ni que él te suplique, te pida otra oportunidad, o haga lo que sea por ti.

Él no te merece, traicionó tu confianza y eso es más que suficiente para no continuar tu relación con él. Así que no le des una oportunidad que no se merece.

Rodéate de amigos

No te enfrentes a este proceso sola, lo mejor es que te rodees de tus amigas y familia a fin de que un ataque de soledad te orille a tomar malas decisiones, como regresar con el infiel.

Diviértete, eso te ayudará a sanar y en algún momento de ese camino encontrarás a alguien más especial.

