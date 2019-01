La razón por la que entre tu cena y desayuno deben transcurrir 12 horas si quieres bajar de peso más rápido

View this post on Instagram

#Tip Cuando buscas perder grasa es recomendable que entre tu cena y desayuno hayan 12 horas, ese pequeño “ayuno” permite que tu cuerpo queme más grasa como combustible, segregas más hormona de crecimiento; esta hormona ayuda a perder grasa con más eficiencia e incrementar masa muscular con mayor facilidad y también ayuda a mantener bajos los niveles de insulina. Es una manera de tener lo mejor de los dos mundos, no llega a ser un ayuno intermitente que tiene ciertos beneficios sobre todo en hombres, y también te permite comer de la manera tradicional porque no es difícil de lograr, si cenas a las 9:00 de la noche tu desayuno debe ser a las 9:00 de la mañana, listo, realmente no se pasa mucha hambre porque la mayor parte del tiempo estás durmiendo. El tan de moda ayuno intermitente que dura aproximadamente 16 horas, no es para todo el mundo y debe hacerse de una manera estructurada y bien hecha, beneficia principalmente a los hombres porque nuestro comportamiento hormonal y nuestra predisposición genética es distinta, a nosotros nos puede afectar y encender ciertas alarmas de alerta en el cuerpo, puede afectar nuestra tiroides, metabolismo y hormonas. Ojo, hay siempre excepciones a toda norma y hay mujeres que se sienten bien haciéndolo pero si lo están haciendo y les gusta póngale cuidado a largo plazo, como funcionan sus hormonas, el pasar mucho tiempo sin comer en mujeres puede en muchos casos tener un impacto negativo. Por eso me gusta el ayuno de 12 horas, porque digamos de manera coloquial qué no es ni muy muy ni tan tan😜 Estoy aprovechando esa ventana en la mañana donde no como para hacer mi cardio en ayuno que me ayuda bastante porque el cuerpo utiliza/quema en mayor proporción la grasa! que puede romper el ayuno sin querer ? Edulcorantes artificiales porque recuerden que muchos están mezclados con maltodextrina cómo está el caso de splenda, aminoácidos, Como hay ausencia de carbo tu cuerpo de forma inteligente evitara recurrir a la grasa corporal y a través de Gluconeogénesis transforma esos aminoácidos que provienen de la proteína en glucosa para ser utilizado como combustible. Bebidas energéticas, batidos, fruta,etc. Solo tomen agua.