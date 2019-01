Las familias disfuncionales son comunes y no tienes por qué avergonzarse

La familia perfecta no existe

Nuestra sociedad pone sobre nuestros hombros estereotipos imposibles de seguir. Sobre nuestro físico, cómo deben ser nuestros éxitos, y sobre cómo deben ser nuestras relaciones personales.

Al implicar que todo puede llegar siempre a ser perfecto crea una idea que jamás podrá lograrse. En esta ocasión hablaremos de un estigma que no tiene tanta voz: la familia disfuncional.

Puedes poner en tu buscador "familia" y solamente te saldrán la mamá, el papá, y los hijos felices. Para el mundo no existen otro tipo de uniones, o al menos se han invisibilizado por muchos años.

Nos obligan a pensar que se puede tener una familia normal, feliz, y sin problemas visibles. Muchos logran recrear un ambiente saludable en sus hogares, y aunque jamás perfecto, tampoco da demasiados dolores de cabeza.

También lee: También es válido alejarse de los familiares tóxicos y nadie debe hacerte sentir culpable

Nueva Mujer También es válido alejarse de los familiares tóxicos y nadie debe hacerte sentir culpable

Si no tenemos tanta suerte y nuestra familia se sale un poco de la norma… todo colapsa. Nuestras emociones, nuestro esquema no encaja con lo que desde pequeños nos enseñaron, y nuestras crisis existenciales comienzan a hacer un verdadero desorden en nuestra mente.

Las consecuencias de las "familias perfectas"

Esto solamente acarrea consecuencias y nos deja en un estado vulnerable. Comenzamos a odiar la dinámica de nuestros padres, deseamos aparecer en otra familia, no podemos evitar compararnos con otros, y nos convertimos en los jueces más duros.

No hay manuales para ser el padre o la pareja perfecta y mientras avanza más la vida, debemos comenzar a improvisar de forma más continua. Nos aislamos en los problemas, creemos que somos los únicos, y nuestro silencio se paga con una soledad que nadie puede arrancarnos.

Todo porque miramos al exterior y todos parecen tener la familia perfecta. Spoiler Alert! Esto es mentira. Es mucho más fácil mostrar una sonrisa falsa en una fotografía, que una lágrima en la vida real.

También lee: Cómo lidiar con la tristeza de “cortar” con tu mejor amiga

Nueva Mujer Cómo lidiar con la tristeza de “cortar” con tu mejor amiga Nadie nos enseña a alejarnos de la persona que nos complementó por tanto tiempo.

https://www.nuevamujer.com/wellness/2019/01/03/lidiar-cuando-decides-cortar-mejor-amiga.htmlNos rodeamos de estereotipos, de mentiras, y eso provoca que nos queramos aislar por sentirnos poco protegidos. Tranquila, si has vivido algo similar, no eres la única. Estamos juntos en un mundo en donde las familias rotas abundan, y no es algo vergonzoso.

Esto define tu pasado, pero no tu presente. Llega un punto en donde solamente te queda perdonar con una sonrisa en los labios y construir un futuro mejor. Y entre más errores haya tenido tu camino, es más fácil no caer en ellos.

Así que alégrate, una familia disfuncional es un momento ideal para aprender y reflexionar.

Te recomendamos en video: