Enseña a tu mascota a utilizar la correa con estos 8 pasos

Dentro de las cosas que vemos como habituales y comunes es que su cachorro camine bien con correa y sepa cómo ponerse de pie cuando salga de su propiedad. Pero, incluso si no lo hacen, es simplemente un comportamiento educado de los cachorros saber la etiqueta de la correa. Con los modales de correa adecuados, su perro tiene más libertad para explorar de manera segura el mundo más allá de su frente o patio trasero.

Es mucho más fácil enseñar a un cachorro pequeño que a un adolescente o adulto poderoso. Si tienes un cachorro, ahora es el momento perfecto para enseñarle a caminar bien con una correa. Comience inmediatamente cuando traiga el cachorro a casa.

A continuación 8 pasos para enseñar a tu mascota a usar la correa

1- Comience con un collar

Muchos cachorros de raza pura usan collares temporales (o cintas codificadas por colores) desde el nacimiento para ayudar a identificarlos de sus compañeros de camada. Pero si un collar es nuevo para tu cachorro, dale tiempo al perro para que se acostumbre a él. Un collar de nylon plano con una hebilla de metal, que puede colocar dos dedos debajo, es ideal. Es muy probable que tenga que conseguir unos más grandes a medida que el cachorro crezca, por lo que los más económicos al principio funcionan bien.

2- Atrae el sentido del olfato de tu perro

Antes de atar una correa o ponerse el arnés por primera vez, anime a su cachorro a olfatearlos. El olfato es una forma importante para que los cachorros se comuniquen; un buen olfateo es importante Pero no es un juguete, así que no permitas que el perro mastique o juegue con la correa.

3- Obtener la correa de tamaño correcto

Elija un estilo apropiado de correa para el tamaño de su cachorro. Las correas de nylon más livianas funcionan bien para mascotas pequeñas, mientras que las correas de cuero más pesadas pueden ser más apropiadas para cachorros más grandes. Una longitud de seis pies típicamente da suficiente libertad para cachorros sin que los dueños pierdan el control.

4- Omite enseñarle "talón" por ahora

No te preocupes por enseñar a tu cachorro a "talón" en este momento. La posición del "talón" es caminar junto a usted en su lado izquierdo al nivel de la rodilla mientras se detiene y comienza cuando lo hace, y se sienta cuando se para. En este punto, solo apunte para que su cachorro no se desplace hacia delante o arrastre o jale, sino que simplemente camine bien a cada lado con una correa suelta (no apretada). Si mantienes la correa apretada, el perro tirará de ella naturalmente para evitar tirar o intentar arrastrar.

5- Recompensa las cosas buenas

Reciba golosinas o juguetes favoritos u otras recompensas (oler algo apestoso para cachorros entrometidos) y repartirlo con su mano libre. También es posible que desee utilizar el entrenamiento con clicker para comunicarse con su cachorro. Si planeas competir eventualmente en pruebas de obediencia u otros deportes caninos, es tradicional que el perro camine sobre tu lado izquierdo.

6- Entrenamiento en o alrededor de su casa

Una vez que su cachorro preste atención para que usted dé la orden de "talón", y el perro anticipa la orden de "sentarse" cuando se detenga, es posible que desee intentar que su perro se desplace alrededor de todo el perímetro del patio o haga vueltas fuera de la pista. casa.

7- Practica caminar

Después de que el cachorro entienda el concepto de caminar con correa suelta y el talón, es posible que desee cambiar las velocidades. Usted querrá que su perro mantenga el ritmo a su lado, ya sea que camine, trote o corra. Además, practica cambiando de dirección. Cuando su cachorro camina a la izquierda, un giro a la derecha o un giro hacia la derecha debe ser bastante fácil de seguir para el perro. Girar a la izquierda puede requerir atraer con la recompensa al menos inicialmente. Conviértelo en un juego para que una vez que el cachorro entienda, puedas elogiarlo de forma extravagante.

8- Ir a dar un paseo

Eventualmente, mueva los tiempos de práctica a áreas que tengan más distracciones. Después de todo, será necesario dejar el patio o la sala de estar cuando vaya al parque, o vaya en automóvil para visitar a la abuela, y desea que el andar con correa suelta sea un comportamiento predeterminado donde quiera que vaya.

