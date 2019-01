5 puntos clave que debes tomar en cuenta antes de regalar una mascota

El Día de Reyes es ideal para regalar una mascota a nuestros seres queridos, pero es un tema que no debe tomarse a la ligera, porque aunque la ilusión por añadir un nuevo miembro a la familia es muy grande, conlleva enormes responsabilidades que se deben reflexionar a profundidad antes de tomar la decisión de llevar a un perro o a un gatito a la casa.

Comencemos hablando del hecho de que en México existe poca cultura sobre la adopción y tenencia responsable de una mascota, razón por lo que el país ocupa el primer lugar de América Latina en caninos en situación de calle y maltrato animal.

Al respecto, Sandra Cortés Robles, Directora del Segmento de Animales de Compañía de la farmacéutica veterinaria Boehringer Ingelheim Animal Health (BIAH) para México Centroamérica y El Caribe, aseveró que, aunque parezca obvio, mucha gente desconoce todos los cuidados que perros y gatos requieren y lo mucho que influyen en las tareas, gastos y dinámicas familiares.

Puntos clave

Responsabilidades y gastos. Antes de regalar o adquirir un perro o un gato, es esencial que todos los miembros del hogar estén de acuerdo y estén conscientes del compromiso que implica cuidarlo, esto incluye tareas como paseos, aseo, visitas periódicas al veterinario, vacunas, desparasitaciones y alimentación, entre otras.

Raza y/o tamaño adecuado. Cada animal es distinto, pero ciertas razas y tamaños suelen adaptarse mejor a diferentes estilos de vida. Lo más conveniente es acercarse a un experto para que te indique cuánto crecen, el tipo de alimentación que requieren, cuál es su temperamento, nivel de actividad física o con qué frecuencia necesitan cortes de pelo. Esta información te ayudará a prever gastos y otras necesidades vitales. No es justificable que una vez adquirida la mascota decidan abandonarla porque desconocían todo lo que implicaba su cuidado.

Prepararse para su llegada. Es recomendable saber que, desde el primer día que llega a casa, se debe tener definido dónde va a dormir, comer y hacer sus necesidades; esto le permitirá adaptarse rápidamente al hogar y a todos sus integrantes. No hay que desesperarse si le cuesta trabajo entrar en confianza o no logra hacer del baño en los sitios asignados; esto toma su tiempo. Consigue todos aquellos accesorios que va a necesitar tu mascota, tales como una cama calientita, correa, platos de agua y comida, cepillo, etc.

Tiempo, paseos, atenciones y cariño. Para evitar que tu perro, por ejemplo, haga travesuras y eso sea suficiente para deshacerte de él, bríndale ejercicio y salidas al parque, pues son esenciales para que saquen toda su energía, los mantengan sanos, sean sociales y afiance el vínculo contigo.

Cuida su salud. Es indispensable que si adquiriste un perro o un gato éste tenga su cuadro completo de vacunas y desparasitaciones, pues de esta forma lo proteges de enfermedades causadas por virus, bacterias o parásitos externos e internos.

