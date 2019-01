La diferencia de una mascota sana y un perrhijo

Los perrhijos son peligrosos para ti y para tu mascota

Tal parece que ahora el nuevo modelo de familia es adoptar a una mascota y tratarla como un hijo. Sin embargo, lo anterior no sólo es perjudicial para el animal sino para los dueños, así lo informó Moisés Heiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

¿Cómo saber si rebasaste la línea?

1.- Le compraste una carreola

Los perros no necesitan carreolas, no son bebés, y el ejercicio es bueno para ellos. Son animales de compañía y merecen ser tratados con el respeto debido. Esto incluye no humanizarlos porque confundimos su instinto y los hacemos infelices.

2.- Lo subes a la mesa

Muchas personas comen junto a sus perros en la mesa. Aunque parezca extremo los tratan como una compañía humana y por razones egoístas los vuelven sus aliados contra la soledad de forma no sana.

3.- Le compras mucha ropa

Un suéter de vez en cuando es adorable. Sin embargo, si su clóset ya es muy amplio, tiene zapatos, moños, faldas y demás aditamentos que no necesita sí es preocupante. En realidad estas vestiduras son para calmar tus caprichos, no los de ellos.

4.- No le pones límites

Consentir todos sus caprichos es muy peligroso. Tú eres el líder y él debe respetarte. Los perros no tienen conciencia y no se dan cuenta si los consientes o no. Solamente entienden que no tienen límites y pueden hacer lo que quieren.

Te tienen que ver como una figura de autoridad y para ello requieren de los límites.

5.- Has dejado de tener vida social

Está bien que de vez en cuando canceles planes para estar con tu mascota, es normal. Pero si es una práctica muy común hay un dolor y una depresión que estás escondiendo.

No es normal rechazar todo contacto humano, y reemplazarlo de esa manera.

6.- Gastas más en él que en ti

Un perro es un gran gasto, de eso no hay duda. Pero sí lo llevas a restaurantes perrunos, le tienes paseador privado, masajista, y spa a domicilio…. tienes un problema. No es normal que gastes tanto dinero en él.

Deben estar bien cuidados, pero hay un balance en todo.

7.- Le celebras grandes cumpleaños

Si quieres darle algo especial en su "cumpleaños" está bien. Sin embargo, si armas grandes fiestas, haces pasteles, y hasta invitas a otros perros.. tampoco es normal. Puedes estresarlo ya que ellos no entienden el concepto de aniversarios.

8.- Lo tratas como a un humano

Al final, si le hablas todo el tiempo, le cuentas tus problemas, lo vistes, y demás…tienes que parar ahora. Los perros son increíbles compañeros, pero debes tratarlos por lo que son.

Te recomendamos en video: