¡Organízate! 5 tips para comenzar el 2019 con el pie derecho

Comienza un nuevo año y con él llegan nuevas metas por cumplir, para ello tendrás que mantenerte concentrada, pero sobre todo organizada. A continuación te compartimos algunos tips ideales para que logres comenzar el 2019 con el pie derecho y no tengas pretextos para alcanzar todos y cada uno de los propósitos que tengas para este año nuevo.

Limpieza profunda

No se trata de una limpieza de rutina, sino de aquella en la que te deshaces de todo lo que ya no te sirve, puedes tirarte un clavado en tu armario para sacar toda la ropa que ya no te queda o que nunca usaste ni pretendes utilizar, también para sacar de tu habitación todas las cosas que solo te estorbarán en la nueva etapa que vas a comenzar.

TIP: Te sugerimos buscar algún lugar cercano a tu hogar para donar todo aquello que ya no quieras y que se encuentre en buen estado, mientras para ti puede parecer 'basura' o 'inservible', para otros puede resultar de gran utilidad

Ordena tu vida cotidiana



Nada como comenzar el año con una habitación limpia y ordenada; después de la depuración, comienza el año ordenando perfectamente cada recoveco de tu recámara, pon las cosas donde deben de ir y hazte el propósito de mantenerlo así durante todo el 2019. En Internet puedes encontrar excelentes aliados para lograr este paso.

Organiza tus tiempos



Comenzar el año organizados no es algo del otro mundo, pero sí es algo que se nos olvida hacer constantemente. Consigue una buena agenda para registrar todos los eventos del año de los que conoces la fecha y anota semana a semana cada una de las actividades que debas realizar para que mantengas un control de ellas.

Siempre ahorra

Tengas o no una meta a largo plazo, el ahorro debe ser algo obligatorio en la vida de todo el mundo, así que procura conseguir una buena alcancía para lograr el objetivo de tener dinero guardado para lo que puedas necesitar más adelante

La regla básica del ahorro es 50/20/30

50% para gastos básicos

20% para ahorro

30% gastos personales

Tip: Si estás por comenzar con la cultura del ahorro, especialistas recomiendan que inicies reservando el 5% para poco a poco alcanzar el recomendado del 20%.

Comienza con el ejercicio

Si este 2019 deseas sentirte mucho más saludable que en años anteriores, puedes comenzar desde el día uno a ejercitarte. No es necesario que pagues un altísimo precio de anualidad en el gimnasio para lograr tu objetivo. En Internet puedes encontrar prácticas máquinas para ejercitarte que además ahorran espacio en casa.

