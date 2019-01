Es momento de aceptarte y aprender a amarte ¡El 2019 será tu año!

Basta de sufrimiento y pensamientos negativos. Basta de lamentaciones y rencores. El 2018 ha quedado atrás para dar paso a un 2019 lleno de nuevas oportunidades para que seas feliz.

En 2019, no permitas que personas tóxicas se infiltren en tu mundo. No dejes de dar tu amor incondicional pero no te desgastes en quienes con su negatividad e inmadurez buscan aplastarte. No te engañes haciéndote creer que los necesitas, estarás bien sin ellos. Alejarte no te hace débil, al contrario, te fortalece.

Es momento de quitar todo ese peso que cargaste en tus hombros durante los pasados 365 días. No desperdicies tu energía en los asuntos equivocados y mejor concéntrate en las relaciones que más te importan o las situaciones que realmente alimentan tu felicidad.

Pon esfuerzo en tus pasiones, en tus sueños e ilusiones y siempre reserva un tiempo para lo que significa más para ti. El tiempo pasa con gran rapidez y cuando menos lo pienses, estarás despidiendo este año también. Aprovecha al máximo cada instante y no tomes nada por sentado.

En 2019, cuida tu salud mental. Aprende a respirar profundo y a dejar que las cosas fluyan. Debes entender que no tienes el control de todo. Cuando te sientas perdida, no dudes en buscar ayuda; siempre habrá quien quiera escucharte y quien te tienda la mano. Si sientes que nadie lo hará, recuérdate que siempre puedes levantarte con tus propios pies. No te encadenes. No permitas que tus emociones infecten tu cuerpo. Pero sobretodo, RESPIRA.

Este será tu año, sólo tienes que aprender a quererte. Deja de desear verte diferente. Deja de autosabotearte e insultarte. No dejes que nadie te diga que eres menos, pero sobretodo, deja de hacerte menos tú sola. .

Sé más suave contigo misma. Está bien equivocarte y está bien sentirte perdida. Pero cuando te sientas tambaleante, silencia esa voz en tu mente que te acosa y que te dice que no puedes. Limita la cantidad de tiempo que pasas sintiendo lástima por ti misma. Haz a un lado tus inseguridades siendo más amable contigo misma, felicitándote por los pequeños y grandes logros y reconociendo tu propia belleza.

Basta de pensar que no eres suficiente como para que alguien te quiera. Concéntrate en valorarte y verás cuántos más a tu alrededor apreciarán ese brillo que destilas. La próxima vez que te sientas mal contigo misma, mire a todas las personas que siempre están a su lado, quienes están dispuestos a permanecer aún en tu peor momento. Deja de llorar por las personas que no puedes tener y comienza a agradecer a las personas que están ahora mismo contigo.

Es momento de abandonar tu zona de confort. Por nada en el mundo te quedes estancada. No te conformes. Toma riesgos y atrévete a saltar a lo desconocido. Eres capaz de muchas más cosas de las que crees y si aprendes a amarte y aceptarte, demostrarás todo tu poder. No dejes de hacer cosas nuevas por miedo al fracaso. Si caes, levántate. Deja de lado tus preocupaciones y aprovecha tus oportunidades.

Haz que este 2019 sea tu año, un año lleno de satisfacciones y de éxito pero sobretodo, de AMOR PROPIO.

