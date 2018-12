12 deseos que tenemos para ti este 2019

Para muchos el 2018 significó un año complicado, lleno de retos a superar. Para mí, fue un año de crecimiento, de aprender más, de trabajar duro, de aceptar situaciones inesperadas, de cumplir deseos que llevaba muchos años planeando, de deintoxicarme de personas y circunstancias que no me dejaban avanzar. Espero que estos 12 meses te hayan dejado muchas anécdotas, amor, ganas de seguir creciendo y construyendo.

A nombre del equipo editorial y de social media que todos los días trabaja por llevarte más y mejor información, quiero agradecerte por habernos leído. Hay mucho trabajo por hacer, detalles por pulir y críticas que tomar en cuenta para mejorar y un sinfín de pendientes por hacer en 2019.

Hoy quiero hablarte de 12 deseos por los que trabajaremos para un año lleno de éxitos, amor y plenitud. Acepta el reto y súmate, haz del 2019 el mejor año de tu vida.

Deseo que…

Te ames tan intensamente que seas capaz de defender tu esencia, que nada ni nadie te pierda en el camino, que sepas qué es exactamente lo que esperas de una relación, de tus amigos y de las personas que te rodean. Recuerda que el amor viene, aunque suene a cliché, cuando has logrado sanar tus heridas, amarte con todos esos que los demás llaman defectos, pero que hacen de ti un ser único.

Busques tu felicidad por sobre todas las cosas, sin importar qué digan los demás, sé fiel a tus sentimientos. Que este 2019 sea el año en el que aun a pesar de tus miedos te atrevas a abandonar ese trabajo que no te hace feliz, la relación que está acabando contigo o que des ese gran paso que no te atreves a dar por miedo a lo desconocido.

Dejes de lado las excusas y te atrevas, la zona de confort en cualquier espacio de tu vida está acabando contigo de manera silenciosa. Muévete, recuerda que no eres un árbol, puedes salir de esa situación que ya no te da plenitud cuando entiendas que el poder está en ti.

Arriésgate no tienes nada que perder. Es el momento en el que debes tomar todo el miedo que sientes para convertirlo en el arma para lograr lo que deseas. Si hay una persona que te gusta, ve por ella, ama, vive intensamente y no permitas que el miedo al rechazo te haga perder una de las oportunidades más hermosas de la vida.

Busques tu paz interior por encima de cualquier otra circunstancia, saber que lo que estás haciendo es congruente contigo misma es una de las mejores sensaciones que puedes experimentar. No busques tener la razón ni imponer tu punto de vista, haz que tus acciones te den tranquilidad.

Cuida de tu integridad. Tu mente, tu cuerpo te pertenecen sólo a ti, no dejes que nada ni nadie abuse de ellos. Recuerda alimentarte bien, hacer ejercicio y buscar un balance entre los roles que a diario tienes que desempeñar.

Sé amable, no sabes las batallas que la gente está librando, recuerda que todos tenemos una historia y que cada uno ha vivido diferentes situaciones que nos han marcado, aprender a ser empáticos con los demás nos vuelve más humanos.

Aprende algo nuevo, no permitas caer en el pozo de lo que ya sabes, lucha por adquirir un nuevo conocimiento que te ayude a ser mejor persona, a desempeñar mejor tu trabajo, a ser más feliz y colocarte en un mejor lugar.

Defiende tu punto de vista. Sabemos que el internet y las redes sociales nos hacen actuar en masa y movernos con las tendencias, pero llegó el momento de decirle al mundo, a tu círculo cercano de amigos qué situaciones te molestan y no tolerarás.

Abraza a otra mujer. Intentemos derribar ese dicho que dice que 'el peor enemigo de una mujer es otra mujer', luchemos por hacernos crecer, por apoyarnos y no juzgarnos, dile a tu mamá lo mucho que valoras su trabajo, a tus compañeras de trabajo lo valiosas que son, dejemos de lado las críticas y démonos soporte unas a otras.

No toleres la violencia. Ningún tipo de acto violento debe ser tolerado por la sociedad, pon tu granito de arena y no violentes a ningún ser vivo, comencemos a crear un ambiente de respeto, amor y equidad. Donde veas injusticia, alza la voz.

Valórate. No dejes que nada te haga perder de vista lo fuerte, maravillosa y especial que eres.

Gracias infinitas por ser parte de Nueva Mujer. Por un 2019 lleno de éxitos.