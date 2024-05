¿Te gusta morder a tu pareja? Te explicamos por qué sientes este deseo

Es probable que alguna vez sentiste el deseo de morder a tu pareja en el hombro, brazo, labios y hasta en la cara. Pero tranquila, no te sientas mal porque no es nada grave. De hecho, se ha comprobado que es una extraña forma de liberar tus sentimientos y expresar amor.

Todas hemos sentido más de una vez la necesidad «desesperada» de morder a nuestro novio. Por esta razón, la Universidad de Yale realizó un estudio donde se explica que esta sensación se denomina «agresión tierna». Es la misma que las madres sienten cuando les provoca morder a sus pequeñitos.

Por otra parte, la investigación arrojó que esa necesidad de morder no es más que una muestra de cariño hacia los que amas. Por lo que aplica para pareja, amigos, familia. Básicamente esos mordisquitos son expresiones de amor puro y sincero, no hay motivo para alertarse.

Lo que se experimenta al momento de querer morder es no poder controlar lo que sientes y no sabes cómo reaccionar ante ello, porque es mucho. Debido a esto, los investigadores afirman que la acción de morder es necesaria para el cuerpo. De esta manera se recupera el equilibrio de las emociones, es decir, drenas lo que sientes cuando ya no encuentras cómo darle amor a esa persona.

Oriana Aragón, investigadora del tema afirma: «A veces expresamos nuestros sentimientos de formas inesperadas, que a simple vista mostrarían todo lo contrario a lo que sentimos. Y eso, aparentemente, nos ayuda a guardar el balance emocional interior».

Cuando nuevamente te provoque morder a tu pareja o a un ser que ames, ya sabes que puedes hacerlo con total libertad. Está comprobado que es liberación de sentimientos. Pero ¡cuidado!, los expertos lo definieron como «agresión tierna». Quiere decir que está expresión de amor jamás debe causar dolor ni mucho menos daño.

