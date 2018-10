Derribando mitos: La comida vegana no siempre es 'más saludable'

Siempre hemos creído que si una comida es vegana o sin gluten, es más saludable que un plato que contenga carbohidratos glutinosos y amarre de queso.

Después de todo, el gluten y los productos lácteos engordan, ¿verdad?, según una publicación de The Sun, esas afirmaciones no son del todo ciertas.

"El hecho de que la comida no contenga ningún producto animal, no la hace saludable. De hecho, hay muchas opciones de comida chatarra vegana que son tan calóricas y azucaradas como la comida no vegana", señala la publicación.

Un nutricionista ahora ha revelado qué platos veganos en los menús de las calles principales no son realmente geniales para usted y, por lo tanto, probablemente no se deben consumir con demasiada frecuencia si estás tratando de perder grasa.

Rajú de lenteja vegana

El ragú de lentejas veganas contiene 610 calorías en comparación con las 508 en su boloñesa de espagueti.

"Las lentejas tienen menos grasa que la carne roja magra, pero es probable que el chef haya agregado aceite extra para crear una textura y un sabor comparables", dijo la nutricionista Amanda Ursell a The Sun.

En el menú vegano se encuentra el yasai itame que tiene 842 calorías, mientras que el pollo itame es un poco menos de 820.

Según Ursell, la ligera diferencia probablemente se deba a que el tofu se fríe.

La nutricionista miró Pizza Express, concluyendo que la pizza clásica giardiniera vegana de 825 calorías no era necesariamente mejor que la clásica margherita, con 729 calorías.

"Las posibles fuentes de calorías son cantidades adicionales de mozzarella vegana y remolinos de aceite de ajo", explicó.

En un restaurante británico, la hamburguesa vegana es en realidad más alta en calorías que la vegetariana, con 598 calorías en comparación con 485.

Mantener la salud se basa en el equilibrio y muchos nutricionistas y expertos en acondicionamiento físico siguen la regla 80/20: comer de manera saludable el 80 por ciento del tiempo y tener lo que usted desea con el 20 por ciento restante. Así que no hay nada de malo en disfrutar de estas comidas, solo debes saber que "vegan" no es un código para "saludable".

