Descubre 5 aplicaciones para vegetarianos que debes conocer

Para cambiar tu dieta seguramente debes conocer estas aplicaciones para vegetarianos que facilitarán tu vida.

Antes ser veggie era un complejo proceso donde la persona se documentaba al máximo para tomar aquella decisión que implica profundos cambios en el régimen alimenticio.

En la actualidad todo ese difícil proceso es distinto, debido a la gran ayuda que nos trae las aplicaciones de los dispositivos móviles.

Aquí te presentamos una lista de las 5 aplicaciones más recomendable para aquellas personas que están interesadas en ingresar en el mundo vegetariano.

HappyCow (La app más popular)

HappyCow es la enciclopedia de los restaurantes para vegetarianos. Además de encontrar los sitios donde comer en tu cuidad, podrás tener opiniones y valorizaciones del lugar.

¿Cómo funciona HappyCow?

Con el GPS y tendrás a mano bares, heladerías, cafés y restaurantes para comer veggie

Por cada establecimiento encontrado, podrás acceder a fotos, reseñas, el rango de precios, y datos de interés como horario y días de abertura.

Es la app más usada en el mundo por veganos y vegetarianos.

Vanilla Bean

Esta aplicación móvil de Alemania, de dos años de antigüedad, se abrió camino a los EE. UU. Y ya cuenta con más de 16,000 restaurantes y cafés en todo Estados Unidos con excelentes opciones para vegetarianos. ¡Incluso puedes filtrar sin gluten o crudo!

Bunny Free

Si quieres saber si las marcas que usas para la limpieza de la casa, para el cuidado personal o el maquillaje (bases para el make up, labiales, máscaras de pestañas etc.) son libres de crueldad animal, Bunny Free es la aplicación para ti.

Promovida y desarrollada por PETA, Bunny Free muestra las políticas que usan las marcas examinadas acerca del testeo sobre animales, indicándote si son o menos cruelty free e incluso si tienen certificación PETA.

IS IT VEGAN

Todos sabemos que las manzanas y la leche de almendras son veganas, pero cuando se trata de alimentos envasados, puede ser más complicado. Aquí es donde Is It Vegan es útil. Puede escanear el código de barras de un elemento o buscarlo manualmente. La aplicación le dirá si es vegana y, de no ser así, cuáles son los ingredientes no veganos. Es una gran manera de encontrar comida basura vegana accidentalmente.

Esta aplicación no conoce todos los alimentos empacados que he escaneado, por lo que si no puede saber si es vegana al usar esta aplicación o al leer los ingredientes, probablemente no sea muy saludable para usted.

Vegaholic

Es posible que no te hayas dado cuenta de que no todo el alcohol es apto para vegetarianos. Hay obvios que no, como las pechugas de leche o los cócteles hechos con claras de huevo, pero algunos vinos, cervezas y licores tampoco son veganos. Los vinos se pueden filtrar con huevo y la cerveza puede contener vejigas de pescado. Ew Vegaholic (impulsado por Barnivore) hace que sea muy fácil buscar cualquier bebida favorita, ¡así que puedes tener una resaca libre de crueldad en ningún momento!

Todas las aplicaciones están disponibles para Android y iOS

