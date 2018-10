¿Por qué me viene la regla dos veces al mes?: Existen siete razones según la ciencia

View this post on Instagram

Follow 👉 @juventudmedica ) 👨🏻‍⚕️( @dr.juanblues )👩🏼‍⚕️(@blancagcb ) —————————————————— #juventudmedica #juventudmedica #medicine #medicina #medical #medlife #medicalstudent #medicallife #followme #curiosidades #hospital #healthcare #anatomy #exams #heart #salud #felizdia #universidad