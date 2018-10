Estudio concluye que las hermanas mayores tienen más tendencia a los 'kilitos' de más

Las hermanas mayores pueden tener una marca genética que las lleva hacia el sobrepeso, según un estudio publicado tras 18 años de investigaciones.

Te has preguntando alguna vez ¿por qué eres más llenita que tus hermanas menores? La ciencia puede tener la respuesta a los kilitos de más que tenemos las hermanas mayores, según concluyó un estudio publicado por la revista de salud Journal of Epidemiology and Community Health.

Según el estudio, las hermanas mayores tienen un 29% más de probabilidad de tener sobrepeso y más del 40% de riesgo de padecer obesidad en comparación con sus hermanas menores.

Las primogénitas también fueron más altas que sus hermanas segundas. Las investigaciones abarcaron 18 años. La información se obtuvo de los registros de clínicas prenatales del Registro Nacional de Nacimientos de Suecia durante 20 años (1991-2009).

Los datos maternos al inicio del embarazo (aproximadamente a las 10-12 semanas de gestación) se analizaron en 13.406 parejas de hermanas primogénitas y segundas hermanas.

Complicaciones que afectan a las hermanas mayores

De acuerdo con el estudio, es común que durante el primer embarazo se presenten complicaciones con la circulación de la sangre y conlleva problemas hacia el útero que a su vez implican una menor nutrición para el bebé durante el período de gestación.

En contraste, los embarazos posteriores cuentan con vasos sanguíneos más anchos y el torrente sanguíneo llega hasta la placenta en mayor proporción, mejorando los aportes nutricionales a los hermanos menores.

El estudio indica que tener sobrepeso no siempre está sujeto a nuestros hábitos, y factores como el orden de nacimiento y la cantidad de nutrientes transmitidos durante el embarazo son claves en nuestro peso.

Aún así las hermanas mayores somos las que damos la bienvenida con todo nuestro amor a los más chiquitos de la casa. Llenitas o delgadas las hermanas mayores estamos marcadas por un gran amor hacia nuestros hermanos.

