Caminar puede ser mucho más beneficioso que ir al GYM si sigues estas 3 reglas

Correr o caminar se ha convertido últimamente en la actividad física favorita. Con aplicaciones para móviles que miden nuestra distancia y tiempo, carreras por aquí y por allá, todo el mundo se ha contagiado; pero para las mujeres (y algunos hombres también), ¿es realmente la actividad ideal para bajar de peso?, ¿para nuestra salud en general?

Aquellos con unos kilitos de más siempre preocupan y más cuando no tenemos le tiempo o presupuesto para ir al GYM. Las pesadas máquinas, las encerradas caminadoras, y todo lo que conlleva un gimnasio no es para todos.

Por ello, aquí te traemos la alternativa más fácil y natura: caminar. Esto puede ayudarte a bajar muchísimo más si sabes cómo hacerlo. Aquí 3 consejos que cambiarán tu vida y te harán incursionar en una vida más sana.

También lee: 4 trucos para un abdomen plano sin hacer ejercicio

Así que arma tu playlist, ponte tus audífonos, y disfruta de la maravilla de tu cuerpo.

1.- Ser constante

Para perder peso lo que más necesitas es ser constante. Desde la alimentación hasta la forma que elijas de hacer ejercicio. No funciona si 3 días lo haces y 5 no. Para la caminata es de vital trascendencia volverte muy rígido con tus horarios.

Lo ideal sería caminar todos los días por un determinado tiempo, pero si tus tiempos no te lo permiten intenta que sea de tres a cuatro veces por semana. ¿Lo ideal? Si quieres ver resultados camina 15 mil pasos todos los días.

2.- El tiempo que inviertes

Mínimo debes caminar 30 minutos al día.

3.- Regula tu velocidad

Mantener un ritmo constante es esencial cuando quieres adelgazar caminando. No me mal interpretes, caminar lento también beneficia tu salud pero los resultados no serán tan significativos. Presta atención a los brazos, no te encorves y no bajes la velocidad aunque ya estés cansado.

Es importante mencionar también, que nuestros cuerpos son distintos y dependiendo de lo que queramos, como afirma Paul Williams, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley: “Vale la pena repetir que, ya sea caminar o correr, (cualquiera) es más saludable que no hacerlo”.

Te recomendamos en video: