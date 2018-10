¿Cómo duermes con tu pareja? Dormir de espaldas a tu pareja revela algo muy bueno sobre tu relación

View this post on Instagram

¿En qué postura duermes con tu pareja? ° Dormí es uno de los momentos que se logra cuando una persona se siente, segura. Puede ser sólo o acompañado y para unos se logra más fácil que para a otros. En pareja existen diferentes formas de dormir… y si la posturas que tengas puede describir un poco la dinámica de tu relación. En mi caso muy personal, puedo decir que @marinamajonica y yo, hemos experimentado más de las que están en la imagen. Y que cada una de estas posiciones "para dormir," ha estado relacionada con momentos y estados por los que hemos pasado. Mi recomendación es evaluar cuál se repite más y revisar con tu pareja el explorar las que no han experimentado, ya que les ayuda saber cómo mejorar la comunicación en pareja. Luego les escribiré sobre otro tipo de posiciones para prácticar en pareja.