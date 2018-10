¡La tercera es la vencida! El amor llega 3 veces en la vida, según investigadores

A través del amor se experimentan diferentes sentimientos, emociones, sensaciones, a veces buenos otras veces no tan buenos. Definitivamente cada relación es diferente y la permite a la persona avanzar, madurar, crecer. El amor no siempre lo encontramos en nuestras primeras experiencias.

De acuerdo a la psicología, el amor pasa por 3 etapas definidas, donde la atracción por el otro depende del idealismo, narcisismo y sinceridad de cada uno, a su vez, los expertos puntualizan que a cada persona le corresponde 3 amores verdaderos en la vida.

El primer amor

Es el amor joven, el de la escuela, el de la ilusión ideal. Aquí se cree que todo es perfecto como un cuento de hadas feliz. Este es el tipo de amor en donde lo más importante es cómo te ven los demás y no cómo te sientes en realidad.

El segundo amor

Aquí la experiencia es diferente, enseña lecciones sobre quiénes somos y cómo nos gusta ser amados. Aquí dice presente la realidad, atrás quedaron los ideales y ese paso puede ser doloroso. El amor termina por convertirse en una necesidad. Puede convertirse en un amor de costumbre. Es toda una montaña rusa que puede hacer llorar, reír.

El tercer amor

En esa etapa de la vida donde se cree que ya lo viviste todo y que el amor no será parte de la vida, pues la misma vida te sorprende con la llegada de alguien inesperado, es algo distinto en esta relación ya no se espera nada ni se exige nada, no existen presiones, demuestran lo que sienten de manera fluida. Esta relación te muestra que el amor no es algo que está en el pensamiento, si no en las sensaciones. Ese es el amor verdadero.

Te recomendamos el video: