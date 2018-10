6 formas en como las redes sociales afectan tu salud mental

El auge de las redes sociales ha significado que nosotros, como población mundial, estemos más conectados que nunca en la historia del tiempo.

Sin embargo, nuestra confianza en las redes sociales puede tener un efecto perjudicial en nuestra salud mental, debido al excesivo uso de las plataformas sociales de internet

El constante aluvión de fotos perfectamente filtradas que aparecen en Instagram está destinado a afectar la autoestima de muchas personas, mientras que la comprobación obsesiva de su cuenta de Twitter justo antes de ir a la cama podría contribuir a una mala calidad del sueño.

Aquí hay seis formas en que las redes sociales podrían afectar negativamente su salud mental sin que usted se dé cuenta.

Autoestima

Todos tenemos nuestra parte justa de inseguridades, algunas de las cuales hablamos abiertamente y otras que preferimos guardar para nosotros mismos.

Sin embargo, compararte a ti mismo con otros en las redes sociales al acechar sus fotos de Instagram estéticamente perfectas o mantenerte actualizado con su estado de relación en Facebook podría hacer poco para calmar tus sentimientos de duda.

Un estudio realizado por la Universidad de Copenhague encontró que muchas personas sufren de "envidia de Facebook", y quienes se abstuvieron de usar el popular sitio informaron que se sentían más satisfechos con sus vidas.

"Cuando obtenemos un sentido de valía basado en cómo lo estamos haciendo en relación con los demás, colocamos nuestra felicidad en una variable que está completamente fuera de nuestro control", explicó el Dr. Tim Bono, autor de When Likes Aren’t Enough (Cuando los likes no son suficiente).

Ser más consciente de la cantidad de tiempo que pasa recorriendo los perfiles en línea de otras personas podría ayudarlo a centrarse más en usted mismo y aumentar su confianza en sí mismo.

Conexión humana

Como seres humanos, es muy importante para nosotros poder comunicarnos y establecer conexiones personales entre nosotros.

Sin embargo, puede ser difícil hacerlo cuando estamos pegados a pantallas rectangulares, conociéndonos mejor con las fachadas digitales de nuestros amigos que con las personas de la vida real.

Stina Sanders, una ex modelo que tiene 107,000 seguidores en Instagram, explicó cómo las redes sociales a veces la hacen sentir como si la hubieran dejado de lado.

"Sé por mi experiencia que puedo obtener FOMO cuando veo las fotos de una amiga a la que no asistí, y esto, a su vez, puede hacerme sentir bastante solo y ansioso", dijo a The Independent.

Un estudio publicado en el American Journal of Epidemiology que evaluó a 5,208 sujetos encontró que el uso general y regular de Facebook tuvo un impacto negativo en el bienestar de una persona.

Memoria

Las redes sociales pueden ser excelentes para recordar con cariño los recuerdos y contar cómo ocurrieron los eventos pasados.

Sin embargo, también puede distorsionar la forma en que recuerdas ciertos tidbits de tu vida.

Muchos de nosotros somos culpables de pasar demasiado tiempo tratando de tomar la foto perfecta de una maravilla visual, mientras que en realidad no absorbemos la experiencia de primera mano de presenciarla con tus propios ojos.

"Si dirigimos toda nuestra atención hacia la captura de las mejores tomas para que puedan admirar nuestros seguidores de las redes sociales, habrá menos disponible para disfrutar otros aspectos de la experiencia en tiempo real", dijo el Dr. Bono.

"Pasar demasiado tiempo en nuestros teléfonos restará valor a esos otros aspectos de la experiencia, socavando la felicidad que podríamos obtener de ellos".

Dormir

Tener suficiente sueño es de suma importancia. Sin embargo, muchos de nosotros usamos nuestros teléfonos demasiado pronto antes de elegir el golpe del heno, lo que hace que sea más difícil quedarse dormido.

"Ponerse nervioso por la ansiedad o la envidia por lo que vemos en las redes sociales mantiene al cerebro en alerta máxima, evitando que nos quedemos dormidos", explicó el Dr. Bono.

"Además, la luz de nuestro dispositivo móvil a solo unos centímetros de nuestra cara puede suprimir la liberación de melatonina, una hormona que nos ayuda a sentirnos cansados".

Intente establecer una regla estricta de no usar el teléfono durante al menos 40 minutos a una hora antes de irse a la cama, y ver si eso hace una diferencia en la calidad de su sueño.

Capacidad de atención

No solo debes preocuparte por tu cerebro subconsciente, sino también por el grado en que tu cerebro es capaz de concentrarse completamente cuando estás despierto.

Si bien es increíble considerar la cantidad de información disponible al alcance de nuestros dedos gracias a las redes sociales, también significa que las personas se distraen mucho más fácilmente.

"Las redes sociales han proporcionado un medio para ceder constantemente a la tentación del entretenimiento instantáneo y de fácil acceso", dijo el Dr. Bono.

Si no puedes revisar tu teléfono por al menos unos minutos, entonces deberías practicar tu fuerza de voluntad de vez en cuando.

Salud mental

No solo se ha comprobado que las redes sociales causan infelicidad, sino que también pueden conducir al desarrollo de problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión cuando se usan demasiado o sin precaución.

En marzo, se informó que más de un tercio de la Generación Z de una encuesta de 1,000 personas declararon que estaban abandonando las redes sociales, mientras que el 41% afirmó que las plataformas de las redes sociales los hacen sentir ansiosos, tristes o deprimidos.

Ben Jacobs, un DJ que tiene más de 5,000 seguidores en Twitter, decidió irse de la plataforma en enero de 2016 y ha encontrado que el descanso es realmente beneficioso.

"De hecho, Twitter me hizo sentir ansioso de vez en cuando, poco a poco me di cuenta de que me estaba preocupando por los sentimientos de los miles de extraños que seguí, mientras que ellos no sabían necesariamente quién era yo", dijo.

"Desde mi pausa en Twitter, he tenido una cabeza más clara con mucho tiempo para dedicarme a otras cosas, como despertarme con un sudor frío a las 3 am y leer un libro en su lugar".

