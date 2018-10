La clave de un matrimonio feliz es casarte con un hombre feo, lo revela un estudio

De seguro en la calle, en el café, el parque o cualquier otro lugar has visto parejas que te parecen que no pegan mucho porque la chiga es guapa pero el chico no es nada agraciado físicamente, pues la ciencia tiene una explicación para esa duda.

Investigadores de la Universidad Estatal de Florida, la estudiante de doctorado Tania Reynolds y la profesora asistente de psicología Andrea Meltzer, evaluaron las relaciones de 113 parejas de recién casados, con una edad promedio de 20 años, para entender si el atractivo físico juega un papel en la felicidad.

La personalidad de hará más feliz que el físico

La investigación concluyó que el atractivo de una pareja puede ser la fuerza impulsora detrás del deseo de hacer una dieta para buscar un cuerpo delgado, aunque esa motivación contrasta agudamente entre hombres y mujeres.

Los resultados revelan que tener un esposo físicamente atractivo puede tener consecuencias negativas para las esposas, especialmente si esas mujeres no son particularmente atractivas.

Relación más relajada

Estar a la par de su pareja no es una obsesión para las mujeres cuyo esposo no es tan atractivo permitiéndole estar más relajada, realizar una dieta es baja independientemente del atractivo de ellos o sus esposas.

Las mujeres que no tenían maridos atractivos, no sentían la necesidad de hacer esfuerzos físicos ni alimenticios para estar en la competencia de sensualidad contra otras mujeres, lo que las hace verdaderamente felices. En lugar de preocuparse por verse tan sexis como sus esposos, estas mujeres llegan a disfrutar plenamente su vida al lado de sus hombres.

Los resultados

La investigación encontró que los matrimonios son más felices cuando las esposas son más atractivas que sus maridos. Cada participante completó un largo cuestionario enfocado en su gusto por la comida y el tener un cuerpo delgado.

La presión de sus parejas influye en su alimentación

Las mujeres tienden a percibir demasiado lo delgada que sus parejas quieren que sean y como resultado pueden seguir de forma inapropiada una dieta.

Una forma de ayudar a estas mujeres es que sus esposos sean muy firmes y les recuerden lo hermosas que son.

¡Dale una oportunidad!

Ahora que sabes el secreto del éxito de las parejas y tal vez sea el momento de cambiar tu percepción sobre los hombres y aceptar la próxima invitación de un chico que físicamente no sea tan agraciado, porque quizá te haga feliz.

Te recomendamos el video: