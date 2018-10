Colectivos de mujeres en Ecuador crearán conciencia sobre la prevención del cáncer de mama

View this post on Instagram

El cáncer de mama puede presentarse en las mujeres y raramente en los hombres. Sus síntomas son las protuberancias en el pecho, las secreciones de sangre del pezón y los cambios en la forma o la textura del pezón o el seno. El tratamiento depende de la etapa del cáncer. Puede consistir en quimioterapia, radioterapia o cirugía. #marcelacostales #SOSMujeres #BastaDeViolencia #Pichincha Fuente :https://g.co/kgs/9H5LKD