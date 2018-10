Científicos mexicanos crean nueva vacuna para combatir el VPH

View this post on Instagram

¿Sabías que el cáncer cervicouterino se puede prevenir por vacunas? ✨ El cáncer cervicouterino es causado por el Virus de Papiloma Humano (VPH) el cual es transmitido por relaciones sexuales. Según la OMS @who el VPH es muy común, hay más de 100 tipos y al menos 13 son de alto riesgo (oncogénicos). ✨ El VPH también puede causar cáncer del ano, pene y boca/garganta en los hombres. ✨ Para prevenir esto la OMS recomienda la vacunación de las 👧🏻 niñas de 9 a 13 años. Por su parte la Asociación Americana de Pediatría recomienda que a los 🧒🏻 niños varones se aplique la vacuna a partir de los 11 o 12 años de edad. ¿Y porqué es necesario vacunar tan temprano 🧐? Para prevenir el contagio del virus antes de que empiecen su vida sexual, ya que es en el momento en que se vuelven sexualmente activos se corre el riesgo de contraer algún tipo de VPH que podría provocar cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer (NIH) afirma que las vacunas son 100% eficaces para los tipos 16 y 18 de VPH y contra los cambios celulares del cuello uterino que pueden causar estas infecciones persistentes. Según el @cdc en Estados Unidos, el VPH es la infección más común de las enfermedades transmitidas sexualmente (79 millones de americanos). La transmisión es muy fácil, una persona infectada puede contagiarlo aunque presente signos ni síntomas. Toda persona sexualmente activa puede contraer el VPH, incluso si tiene relaciones sexuales con una sola persona. También existe la posibilidad de presentar síntomas años después de tener relaciones sexuales con una persona infectada. Tomemos estas recomendaciones para prevenir contagio y la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer: 📌 Vacuntar a tus hijos en edades tempranas. 📌 Utilizar condón al tener relaciones sexuales. 📌 Si aún no cumples 26 años y no te vacunaron de pequeña, tienes la posibilidad de aplicártela. Consulta esto con tu médico. 📚: OMS / OPS / Sociedad Americana de Cáncer / Instituto Nacional del Cáncer #cáncer #cancerdemama #salud #nomascancer #vph #vacunas #soyMujerSana