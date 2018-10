¿Qué alimentos aminoran los efectos del síndrome premenstrual?

View this post on Instagram

🥛Es un alimento controversial🤔; si bien es cierto que gran parte de la población en la edad adulta es intolerante por falta de la enzima para digerir, hay cierto porcentaje que la conserva toda su vida y si, además, te gusta, ¿por qué no incluirla en tu alimentación? • Contiene calcio y, a pesar de que muchos otros alimentos lo tienen, el de la leche se absorbe de manera mucho más eficiente en el cuerpo. Pero, ¿qué pasa si soy de los que no la puede consumir? El brócoli, la col, las almendras y la chía también contienen calcio, aunque con una menor biodisponibilidad. • Además de esto, la leche contiene fósforo, magnesio, vitamina D y los tres macronutrientes: proteína, grasas y carbohidratos. TIP: el yogurt Kefir, en algunas personas disminuye los síntomas de intolerancia a la lactosa. #Salud #Saludable #Nutricion #Frase #HealthyLife #HealthyLiving #AMNutrition #Motivación #Leche #Milk #Lactosa #Lactose #Calcio #Vitaminas #Calcium. El calcio con mejor biodisponibilidad